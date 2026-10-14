Vier Standorte, rund 1.000 Produzenten, 1.600 vermietete Fachln: Markus Groß feiert mit dem ’s Fachl Steiermark das zehnjährige Bestehen.

Vor zehn Jahren hat Markus Groß das erste steirische ’s Fachl in der Herrengasse eröffnet, jetzt feiert er mit vier Standorten und 1000 Produzentinnen und Produzenten Geburtstag

„Meine Leute sagen immer, dass ich nicht so angeben soll“, grinst Markus Groß. Trotzdem: Ganz falsch ist es aber trotzdem nicht, wenn er sein Geschäft „das größte ’s Fachl der Welt“ nennt. Schließlich vertritt Groß an seinen mittlerweile vier Standorten exakt 1000 Produzentinnen und Produzenten und vermietet 1600 Geschäftsflächen. Und kann von sich behaupten, dass er zu 100 Prozent ausgelastet ist.

Die Flächen sind freilich recht klein: Eine Holzkiste reicht für die Präsentation der meist handgefertigten Produkte, von der Marmelade über Knabbereien bis zum Schmuck oder Kinderspielzeug. Die Kisten werden direkt von den Herstellerinnen und Herstellern angemietet, das ’s Fachl-Team übernimmt die Beratung und den Verkauf. „Wir kennen jeden Produzenten und seine Geschichte persönlich“, sagt Groß.

© Simon Fortmüller Herr der Kisten und Fachlmeister: Markus Groß

Begonnen hat der Quereinsteiger vor zehn Jahren mit dem Geschäft im Innenhof in der Herrengasse 13, wo früher die Wiener Werkstätten und noch früher das Nonstop-Kino zu finden waren. Erfahrene Geschäftsleute wie Kastner&Öhler-Chef Martin Wäg hätten ihn vor der schlechten Sichtbarkeit gewarnt. „Doch etwas anderes konnte ich mir sowieso nicht leisten“, lächelt Groß wieder – und ein reger Zulauf sowohl von (Stamm-)Kunden als auch von Herstellern hat letztendlich bewiesen, dass es nicht immer eine A-Lage braucht. War er zunächst noch Untermieter, ist er jetzt selbst Vermieter – und zwar nicht nur der einzelnen Kisten, sondern auch der Räumlichkeiten Confiserie Eckhards, die hier im Hof eingezogen ist.

Vom Autobauer zum Fachlmeister

Für das Fachl-Konzept hat Groß seinen gut bezahlten Job bei Magna Steyr an den Nagel gehängt. Im berufsbegleitenden Innovationsmanagement-Studium am Campus02 hatte er davor ein Shop-im-Shop-Konzept für regionale Produkte entwickelt, das er eigentlich selbst umsetzen wollte – bis er auf die Wiener Markus Bauer und Christian Hammer stieß, die schon kurz vor ihm ein ähnliches Konzept entworfen hatten. Er stieg als einer der ersten Franchisenehmer ein. ’s Fachl ist mittlerweile längst auch in Deutschland vertreten, doch Groß zählt mit drei Geschäften in Graz (neben der Herrengasse wagte er sich auch in die Shoppingcenter Citypark und Murpark vor) und einem in Leoben zu den umsatzstärksten „Fachlmeistern“.

Das soll am 24. Oktober auch groß gefeiert werden: Ab 10.30 Uhr warten in der Herrengasse 13 viele Kostproben von Stamm-Mietern, Goodie Bags (die man im Vorfeld bei einem Gewinnspiel errubbeln kann), der Radio-Steiermark-Wurlitzer, „Paar“-Kernöl zum Kampfpreis und die Präsentation eines 72 Seiten starken Jubiläums-Magazins.

Zukunft: Hoffentlich wieder mehr Innovationen

Und für die Zukunft? Hofft Groß darauf, dass auch die steirische Produkt-Start-up-Szene wieder mehr Schwung aufnimmt, da habe sich vor Corona mehr getan. Für einen möglichen fünften Standort habe er schon einige Angebote am Tisch, betont der Fachmeister. Er überlege sich das aber sehr genau und setze lieber auf gesundes statt auf schnelles Wachstum: „Wir wollen unsere Anforderungen eingehalten wissen, bevor wir einen neuen Standort aufsperren.“