Vier Tote und einige Verletzte bei Zugsunglück in Pakistan

Bei der Entgleisung eines Zugs in Pakistan sind vier Menschen ums Leben gekommen und mindestens 17 weitere verletzt worden. Der Zug sei am Dienstag in der Nähe von Multan in der südlichen Provinz Punjab aus noch unbekannten Gründen entgleist, teilte ein Sprecher der örtlichen Rettungsdienste mit. Eine Rettungskraft vor Ort sprach ebenfalls von vier Toten, gab die Zahl der Verletzten aber mit 25 an.

Der pakistanische Präsident Asif Ali Zardari forderte die Behörden auf, "transparente Ermittlungen zu führen, um die Unglücksursache zu klären". Pakistans aus der Kolonialzeit stammende Schienennetz ist vielfach veraltet und wird zugleich viel genutzt. Zugsentgleisungen und andere Bahnunglücke ereignen sich daher recht häufig.