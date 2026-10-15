Vom Abgrund nach Europa: Das Märchen des AFC Bournemouth

Sturm gastiert auf der kleinsten Bühne, die sich in England findet. Dass dies überhaupt möglich ist, gleicht einem Wunder.

Vor zwei Jahrzehnten stand die Existenz auf dem Spiel. Ein Schicksal, das der SK Sturm mit seinem Europa-League-Kontrahenten AFC Bournemouth teilt. An der englischen Südküste ging es nicht minder dramatisch zu, weswegen es nur allzu verständlich ist, dass das Match gegen die Grazer für die „Cherries“ einen ganz besonderen Stellenwert hat, ist es doch das allererste Europacup-Heimspiel der 127-jährigen Vereinsgeschichte. Es gleicht einem Wunder, dass dieser Meilenstein erreicht werden konnte. Für die Saison 2008/09 war der Verein nämlich in die viertklassige League Two abgestiegen und sah sich wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten mit einem Abzug von 17 Punkten konfrontiert. Das nennt man wohl mit dem Rücken zur Wand.

Als schicksalsträchtiges Datum sollte sich der Silvestertag 2008 erweisen, als erstmals ein gewisser Eddie Howe das Traineramt übernahm. Der damals 31-Jährige sollte beim folgenden märchenhaften Aufstieg aus den Niederungen des englischen Profifußballs die Hauptrolle spielen, doch zuerst einmal galt es das Ausscheiden aus selbigem zu verhindern. Als „Great Escape“ ist in Bournemouth jener wundersame Klassenerhalt bekannt, der am vorletzten Spieltag durch einen 2:1-Heimsieg gegen Grimsby Town fixiert wurde und somit erst einen bemerkenswerten Marsch durch die Leistungsstufen möglich machte.

© GEPA Das Vitality Stadium ist die kleinste Arena der Premier League

Insgesamt 457 Pflichtspiele lang stand Howe bei jenem Verein an der Seitenlinie, bei dem er schon den Großteil seiner aktiven Karriere als Innenverteidiger verbrachte. Lediglich ein rund eineinhalbjähriger Abstecher zum FC Burnley unterbrach am Anfang der Zehnerjahre dieses legendäre Kapitel, das im Sommer 2015 den erstmaligen Aufstieg in die Premier League parat hatte. Selbst ein zwischenzeitlicher Abstieg und Howes Abschied (beides 2020) konnten nicht verhindern, dass man Bournemouth inzwischen als etabliertes Mitglied der finanzkräftigsten Liga der Welt betrachten darf.

2022 ging der Verein in den Besitz einer Investmentgruppe angeführt vom US-Amerikaner Bill Foley über, dem in der NHL die Vegas Golden Knights gehören. Gespielt wird weiterhin im Dean Court, offiziell als Vitality Stadium bekannt. Es ist eine vergleichsweise kleine Bühne, auf der Sturm auftritt. Die Spielstätte bietet 12.357 Zuschauern Platz und ist ab dem Ankick das kleinste Stadion, in dem jemals ein Europacup-Heimspiel eines englischen Vereins ausgetragen wurde.