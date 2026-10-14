Klagen abgewiesen: Justiz-Krimi in Kärnten nach 25 Jahren beendet

Im Juli 2001 kam es in Klagenfurt zu einem Gas-Unfall. Zwei Männer sind an den Folgen verstorben. Jetzt gibt es ein endgültiges Urteil in dem Rechtsstreit.

Eine der längsten juristischen Auseinandersetzung Kärntens ist nach 25 Jahren beendet: Den Schlussstrich gezogen hat der Oberste Gerichtshof (OGH), indem er die Klagen von drei Sozialversicherungsträgern (AUVA, ÖGK, PVA) gegen die Stadt Klagenfurt abgewiesen hat. „Der Beschluss des OGH setzt den Schlusspunkt unter ein beispiellos langes Verfahren und bestätigt nunmehr endgültig, was wir seit jeher vorgebracht haben: Die Organe und Bediensteten der Stadt Klagenfurt haben stets im Einklang mit der Rechtsordnung gehandelt. Das Unglück war zutiefst tragisch, eine Haftung der Stadt bestand jedoch zu keinem Zeitpunkt“, sagt Rechtsanwalt Bernhard Fink, dessen Kanzlei (Fink + Partner) die Stadt vertreten hat.

Tödliche Gase aus Mülldeponie

Begonnen hat der juristische Konflikt mit einer schrecklichen Tragödie: Am 26. Juli 2001 kam es auf einem Firmengelände im Klagenfurter Stadtteil Annabichl zu einem Arbeitsunfall. Zwei Mitarbeiter eines Wartungsunternehmens mussten einen Sickerschacht überprüfen. Ein Arbeiter (37) stieg in den Schacht, in dem, ohne dass er es gewusst hatte, giftige Gase waren. Der Kärntner verlor das Bewusstsein.

Sein Kollege (33) aus der Steiermark wollte ihm helfen, stieg in den Schacht und wurde ebenfalls bewusstlos. Die Männer wurden von Einsatzkräften geborgen und ins LKH/Klinikum Klagenfurt gebracht. Der Steirer ist dort nach drei Monaten gestorben, sein Kärntner Kollege verstarb im Jahr 2008, nachdem er jahrelang gepflegt werden musste.

Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass unter Teilen des Areals eine Jahrzehnte zuvor stillgelegte Mülldeponie war. Gase aus dieser Deponie haben sich unterirdisch verbreitet, auch in den Schacht, und wurden für die beiden Männer zur tödlichen Falle.

Stadt blieb übrig

Der Rechtsstreit begann: AUVA, GKK (heute ÖGK) und PVA haben eine Schadenersatzklage eingebracht, damals in der Höhe von rund 270.000 Euro und noch gegen Bund, Land und Stadt. Das Verfahren wurde 2017 unterbrochen, um durch den Verwaltungsgerichtshof die Zuständigkeiten und Verantwortungen klären zu lassen. Bund und Land schieden als „Mitwisser“ aus, übrig geblieben ist die Stadt.

Gegen diese wurde 2024, nach fast siebenjähriger Unterbrechung, das Schadenersatzverfahren fortgesetzt. Weitere eineinhalb Jahre wurde am Landesgericht (LG) Klagenfurt verhandelt. Dafür wurden ehemalige Mitarbeiter der Stadt gehört, die bei ihren Zeugeneinvernahmen älter als 80 Jahre und seit vielen Jahren in Pension waren. Sie wurden zu Vorgängen befragt, die mehr als 50 (!) Jahre zurücklagen.

Der OGH hat bestätigt, dass die zuständigen Beamten, weitere Mitarbeiter und Organe der Stadt für den Unfall nicht verantwortlich sind beziehungsweise nicht haftbar gemacht werden können. — Simon Ogris, , Rechtsanwalt Fink + Partner

Wer wusste von Gefahrenquelle?

Das Landesgericht ist zum Schluss gekommen, dass die Stadt von der Gefahrenquelle gewusst haben muss, und verurteilte sie im Juni 2025 zu Schadenersatzzahlungen von insgesamt 425.000 Euro. Diese Summe sollten die Kläger (AUVA, GKK/ÖGK und PVA) erhalten. Als Rückerstattung für jene Kosten, die den Versicherungsträgern für die (medizinische) Betreuung der Opfer und für Zahlungen an Hinterbliebene entstanden sind.

Die Stadt berief dagegen beim Oberlandesgericht (OLG) Graz und bekam Recht, das LG-Urteil wurde aufgehoben. Dagegen haben die Versicherungen eine sogenannte außerordentliche Revision eingebracht – die jetzt abgewiesen wurde. Die OGH-Entscheidung belege, dass die primäre Verantwortung für die Baustellensicherheit bei den Verantwortlichen vor Ort lag, welche die elementaren Schutz- und Sicherheitsvorschriften beim Schachteinstieg – etwa Gasmessungen vor dem Abstieg in den Schacht, Tragen einer vorgeschriebenen Schutzbekleidung und Atemmaske – gröblich missachtet haben, so Anwalt Klaus Haslinglehner. „Das Unglück ist auf diese unterlassenen Sicherheitsmaßnahmen zurückzuführen.“

Der finanziell schwer angeschlagenen Landeshauptstadt bleiben mit dem OGH-Urteil neben Schadenersatzzahlungen auch Prozesskosten von etwa 300.000 Euro erspart. Diese müssen die Kläger übernehmen.

Mit dem Verlust leben

Doch eines darf auch nach 25 Jahren nie vergessen werden: Zwei Männer sind bei ihrer Arbeit ums Leben gekommen, zwei Familien müssen bis heute mit diesem Verlust leben.