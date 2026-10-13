Letzter Auftritt des KAC: „Wir wollen auch Berlin schlagen“

Die Chance auf das Achtelfinale ist dahin, der sportliche Reiz aber geblieben. Zum Abschluss der Vorrunde in der Champions Hockey League wartet auf den EC-KAC noch einmal ein sportlicher Leckerbissen.

Einmal noch die große europäische Bühne, einmal noch ein Gegner aus dem obersten Regal. Wenn der KAC am Mittwoch (19.30 Uhr) bei den Eisbären Berlin gastiert, steht für die Rotjacken zwar nichts mehr auf dem Spiel, das mit dem Achtelfinale zu tun hätte. Ein Betriebsausflug in die deutsche Hauptstadt soll es deshalb aber noch lange nicht werden. „Als Spieler will man seinen Klub stets bestmöglich repräsentieren“, sagt Verteidiger Jesper Jensen Aabo. Und stellt klar: „Wir fahren nach Berlin, um zu gewinnen.“

Die Ausgangslage könnte unterschiedlicher kaum sein. Während der KAC nach fünf Spielen auf Rang 21 liegt und maximal noch auf Platz 18 klettern kann, haben die Eisbären ihr Achtelfinalticket bereits in der Tasche. Der deutsche Meister hat nach zwei empfindlichen Auftaktniederlagen in der Schweiz ordentlich Fahrt aufgenommen, zuletzt dreimal in Serie gewonnen. Mit dem 4:3 in Salzburg, bei dem die Berliner eine 4:0-Führung beinahe noch verspielten, wurde der Aufstieg fixiert. Nun locken die Top Acht und damit das Heimrecht im Achtelfinal-Rückspiel.

Eine Rechnung aus dem Vorjahr offen

An Motivation dürfte es den Deutschen auch aus einem anderen Grund nicht mangeln. Im August 2025 wurde der deutsche Meister in Klagenfurt mit 3:2 niedergerungen, Petersen, From und Gomboc drehten dabei einen 0:1-Rückstand in einen vielumjubelten Heimsieg. Für die Berliner blieb es nicht bei diesem Dämpfer – es war der Auftakt zu einer Serie von sieben CHL-Niederlagen in Folge. Jensen Aabo erinnert sich noch bestens an das Duell: „Das war ein cooles Spiel für uns. Ich glaube, Berlin war damals nicht sonderlich happy mit dem Ergebnis.“ Der Däne rechnet deshalb mit einem Gegner, der auf Revanche aus ist. „Sie haben einige Spieler mit dem X-Faktor, die eine Partie fast im Alleingang entscheiden können.“

Berichterstattung Das Auswärtsspiel der Rotjacken in Deutschlands Hauptstadt wird von ORF Sport+ live übertragen, Sendungsbeginn im linearen TV ist allerdings erst um 19.45 Uhr. Zur Gänze zu sehen ist die Partie im Rahmen der (um 19.25 Uhr startenden) Livestream-Übertragung auf https://on.orf.at/.

Beim KAC ist die Enttäuschung über das vorzeitige Aus noch nicht ganz verflogen. Nach dem Auftaktsieg gegen Bordeaux (2:1 nach Verlängerung) folgten vier Niederlagen. Besonders bitter war das 1:2 im norwegischen Hamar, das sich im Nachhinein als vorentscheidender Stolperstein erwies. Beim 3:5 gegen Kouvola in der Vorwoche wogen neun Ausfälle schließlich zu schwer. Immerhin könnte der KAC mit einem Sieg noch zum besten österreichischen Vertreter der diesjährigen CHL avancieren.

Die richtige Antwort gegen Salzburg

Dass die Rotjacken trotz ihrer personellen Probleme konkurrenzfähig sind, bewiesen sie am Sonntag beim Heimsieg gegen Salzburg. Vor allem die Art und Weise gefiel Jensen Aabo: „Wir haben wieder jene Identität gezeigt, die uns auszeichnen soll. Schnell und direkt mit der Scheibe, giftig im Forecheck.“ Nach einigen schlampigen Auftritten sei das die richtige Reaktion gewesen.

Personell dürfte sich gegenüber Sonntag wenig ändern. Sebastian Dahm, Jacob Hudson, Fabian Hochegger und Matt Fraser fehlen weiterhin. Auch für Nick Petersen kommt das Wiedersehen mit seinem Ex-Klub zu früh. Mattias Göransson und Jan Drozg setzten am Montag wegen leichter Blessuren mit dem Training aus, sollten aber mitreisen können.

Die dreitägige Deutschlandreise sieht Jensen Aabo auch als Gelegenheit, die Mannschaft weiter zusammenzuschweißen. Denn bei allem Ehrgeiz in der Champions League hat der KAC längst das nächste große Ziel im Blick. „Wir wollen das beste Team sein, wenn die Playoffs beginnen.“