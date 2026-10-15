Streetwork Murtal auf der Kippe: Budget aufgebraucht, Zukunft ungewiss

Noch immer gibt es keine Lösung für Streetwork im Murtal. Mittel reichen nicht über den Oktober hinaus, Träger PSN finanziert die letzten Monate aus eigener Tasche.

Es klingt wie gute Nachrichten, obwohl es eigentlich schlechte sind: „Bis Jahresende können wir unser Angebot aufrechterhalten“, vermelden die Murtaler Streetworker auf Instagram. Seit Jahresbeginn ist bekannt, dass Streetwork vor einer großen finanziellen Krise steht. In Summe wurden die Mittel um mehr als 30 Prozent gekürzt.

Erst musste das Streetwork-Lokal in Murau schließen, dann kam es zu einer Personalkürzung. Der komplette Bezirk Murau musste „aufgegeben“ werden, Streetwork ist dort nicht mehr verfügbar. Es folgte die Aufgabe des Standorts in Judenburg, somit bleibt nur noch das Streetwork-Lokal Knittelfeld übrig.

Trotz aller Einsparungen reichen die Mittel nur bis Ende Oktober. „Ausfinanziert sind wir nur mehr zwei Wochen. Jetzt hat unser Träger aber entschieden, dass wir wenigstens bis Jahresende weitermachen dürfen“, so Jasmin Csandl, die gemeinsam mit Kollege Franz Hammer das Murtal betreut.

© KLZ / Sarah Ruckhofer Jasmin und Franz vor dem Streetwork-Lokal in Knittelfeld: Es ist die letzte von drei Anlaufstellen in der Region

Gespräche laufen, keine Lösung fixiert

Träger von Streetwork im oberen Murtal ist das Psychosoziale Netzwerk (PSN). Die Organisation greift nun tief in die eigene Tasche. „Wir verlängern bis 31. Dezember, um wenigstens das Jahr fertig abzudecken“, erklärt Gregor Hoffmann aus der Geschäftsführung des PSN.

Dabei geht es nicht nur um die Klientinnen und Klienten: „Wir möchten auch nicht, dass die Fördergeber sagen, dass wir unserem Versorgungsauftrag für dieses Jahr nicht nachkommen. Also müssen wir Geld in die Hand nehmen, auch wenn das Budget aufgebraucht ist.“ Ein weiterer Personalabbau sei nicht mehr möglich – damit würde Streetwork keinen Sinn mehr ergeben.

Die Probleme der niederschwelligen Jugendarbeit sind bekannt, an Lösungen wird gearbeitet. „Wir haben einen entsprechenden Antrag an die Abteilung 11 gestellt“, so Hoffmann, der in Gesprächen mit dem Gesundheitsfonds zumindest „vorsichtig positive Signale“ für eine Fortführung ortet. Fix ist jedoch nix, es fehle die notwendige Information.

© KLZ / Sarah Ruckhofer Die Anlaufstelle in Murau musste bereits geschlossen werden

Zentrale Anlaufstelle

„Wir wissen, wie wichtig unsere Arbeit ist. Umso mehr schmerzt es, dass unsere gemeinsame Zeit begrenzt ist“, schreiben die Streetworker in ihrem Statement an ihre Klienten. Man sei dem PSN dankbar für das Vertrauen und die Möglichkeit, über die Fördergelder hinaus weiterarbeiten zu können.

Die Verunsicherung ist freilich groß. Mit Streetwork würde eine zentrale Anlaufstelle für junge Menschen im Murtal wegfallen. Das Angebot richtet sich primär an Jugendliche und junge Erwachsene von 14 bis 27 Jahren, zudem finden regelmäßig Präventionsworkshops an Schulen statt.