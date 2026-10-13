Kärntner Bäckereien kämpfen um begehrten Titel

Im Rahmen eines Votings sucht Falstaff die beliebtesten Bäckereien Österreichs. In Kärnten stehen Betriebe aus den Bezirken Villach, Klagenfurt und Spittal zur Wahl.

Knusprige Kaisersemmel, saftiges Roggenbrot, das Kipferl zum ersten Kaffee: Falstaff ruft wieder zum alljährlichen Bäckereien-Voting auf. Was eine gute Bäckerei ausmacht, entscheiden am Ende die Stammkundinnen und Stammkunden. Dazu gehören die Qualität von Brot und Gebäck, die Frische, die Vielfalt des Sortiments und das Handwerk dahinter. Ebenso zählt, was sich schwer messen lässt: der freundliche Gruß am Morgen, die Mehlspeise, für die man am Wochenende gerne einen Umweg fährt, das Brot, das auch am dritten Tag noch schmeckt. Deshalb fragt Falstaff seine Leserinnen und Leser: Welche Bäckerei ist Ihre liebste in Österreich? Abgestimmt werden kann online unter folgendem Link: www.falstaff.com.

Auch in Kärnten stehen zahlreiche Betriebe zur Auswahl. Gewählt werden können die Bäckerei Berger (Villach), die Bäckerei Gregori (Gödersdorf), die Bäckerei Kerschner (Villach) sowie die Martin-Auer-Filiale in Klagenfurt oder die Bäckerei Selitsch (Arnoldstein). Ebenso stellen sich die Bäckerei Strobl (Afritz am See), die Bäckerei Walter (Klagenfurt), Meine Backstube Wultsch (Klagenfurt) und die Bäckerei Wienerroither mit mehreren Standorten der Wahl. Auch Oberkärntner können einem heimischen Betrieb zum Sieg verhelfen: Die zwei Bäckermeister aus Spittal freuen sich über möglichst viele Stimmen.