David Alaba verlor beim Debüt mit Udinese in Turin

ÖFB-Kapitän wurde in der 72. Minute gegen den FC Turin beim Stand von 1:2 eingewechselt, konnte dem Spiel aber keine Wende geben.

Zunächst musste David Alaba beim Debüt für Udinese auf der Bank Platz nehmen

Das lief noch nicht nach Wunsch: David Alaba begann sein erstes Spiel im Kader von Udinese beim Gastspiel beim FC Turin auf der Bank – und musste dort nach der Führung für die Turiner durch Braganca (36.) und den Ausgleich durch Jurgen Ekkelenkamp (43.) einen schweren Fehler von Udinese-Tormann Maduka Okoye mitansehen, der in der 67. Minute zur erneuten Führung für die Hausherren durch Sandro Kulenovic führte (67.) Fünf Minuten später durfte Alaba aufs Feld, aber auch er vermochte das Spiel nicht mehr zu drehen.

Udinese bleibt damit bei nur vier Punkten nach nunmehr sechs Spielen und ist damit nur Tabellen-15. Zudem riss die Serie der Norditaliener, die zuletzt dreimal in Folge gegen den FC Turin gewonnen hatten.