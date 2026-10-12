Der Iran-Krieg zieht immer weitere Kreise: Nach den Angriffen der jemenitischen Huthi-Miliz auf den saudi-arabischen Flughafen droht eine neue Eskalation.

Die saudi-arabische Hauptstadt Riad ist Montagabend erneut von mehreren heftigen Explosionen erschüttert worden. In einer Textnachricht waren die Bewohner kurz zuvor vor einer „feindlichen Bedrohung aus der Luft“ gewarnt worden. Die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition gegen die jemenitische Houthi-Miliz erklärte, sie habe eine von den Houthis auf Riad abgefeuerte ballistische Rakete abgeschossen.

Die Rakete sei abgefangen und zerstört worden, schrieb Koalitionssprecher Turki al-Malki auf X mit. „Bitte bleiben Sie ruhig, halten Sie sich in Innenräumen oder an einem sicheren Ort abseits von Fenstern und Türen auf“, hatte es zuvor in der Warnung geheißen.

Angriff auf saudi-arabischen Flughafen

Die Houthi-Miliz hatte ihre Angriffe auf Riad in den vergangenen Tagen verstärkt und insbesondere den internationalen Flughafen der saudi-arabischen Hauptstadt unter Beschuss genommen. Dabei starben 18 Menschen. Allein bei einem Angriff am Samstag wurden 13 Menschen getötet und mehr als 300 weitere verletzt. 1.500 Flüge in Saudi-Arabien wurden gestrichen.

Die mit dem Iran verbündeten Huthi-Rebellen im Jemen hatten zuletzt ihre Raketenangriffe auf Saudi-Arabien verstärkt und die Verantwortung für die beiden vorherigen Angriffe übernommen. Ein Sprecher der Huthi-Miliz teilte nach dem Vorfall einen älteren Beitrag, wonach ausschließlich gebilligte humanitäre Flüge in Riad landen dürften, und versah ihn mit dem Zusatz „eine Erinnerung“.

Trump schließt US-Beteiligung bei Kampf gegen Houthis nicht aus

US-Präsident Donald Trump schloss eine militärische Beteiligung der USA an saudi-arabischen Schlägen gegen die Houthis nicht aus. Auf die Frage, ob sich Washington anschließen werde, sagte er: „Das ist möglich. Wir werden uns das ansehen.“ Die US-Regierung werde rasch eine Entscheidung treffen. Die US-Botschaft in Riad riet amerikanischen Staatsbürgern dringend, den Flughafen und die Umgebung zu meiden. Auch die Vertretungen Großbritanniens, Irlands und Kanadas warnten vor der Sicherheitslage.

Angriffsserie zeigt Schwächen der Luftverteidigung Saudi-Arabiens

Der Angriff ereignete sich den mit dem Vorgang vertrauten Personen zufolge ohne Vorwarnung durch das saudi-arabische Alarmsystem. Die Angriffsserie offenbart die Schwächen in der saudi-arabischen Luftverteidigung. Das Land fliegt derzeit Luftangriffe gegen die vom Iran unterstützten Houthis im Jemen, um eine Bodenoffensive der jemenitischen Regierung zu unterstützen. Die Houthis hatten daraufhin den saudi-arabischen Luftraum zum militärischen Operationsgebiet erklärt.

Die vom Iran unterstützte Miliz kontrolliert seit Jahren weite Teile des Jemen, darunter die Hauptstadt Sanaa. Zuletzt übernahm sie nach einer Blitzoffensive die Kontrolle über große Teile der Küste an der strategisch und wirtschaftlich wichtigen Meerenge Bab al-Mandab.