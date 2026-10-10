Verletzte bei Angriff auf Flughafen von Riad

Bei einem Angriff auf den Flughafen der saudi-arabischen Hauptstadt Riad hat es am Samstag Verletzte gegeben. Der Flugbetrieb am King Khalid International Airport sei vorübergehend eingestellt worden, bestätigte die Zivilluftfahrtbehörde des Landes. Die US-Botschaft hatte zuvor von den Angriffen berichtet. Laut Augenzeugen gab es Evakuierungen, zahlreiche Rettungsautos seien im Einsatz.

Die jemenitischen Houthi-Rebellen hatten den Flughafen in dieser Woche schon wiederholt angegriffen. Die Rebellen sind mit dem Iran verbündet, der seit Monaten die US-Verbündeten in der Region angreift und sich dabei auf sein Selbstverteidigungsrecht nach der UNO-Charta beruft.