Höhere Zinsen: Bundesschatz knackt die 14-Milliarden-Marke

Plus 40 Prozent in sechs Monaten: Steigende Anleihezinsen machen das Geldanlageprodukt der Republik attraktiver. Mehr als 210.000 Privatkonten.

Im April meldete das Finanzministerium, der Bundesschatz, das Geldanlageprodukt der Republik Österreich, habe die Marke von 10 Milliarden Euro überschritten. Ein halbes Jahr später sind es schon 14 Milliarden Euro, also 40 Prozent mehr. Privatpersonen steuern mit fast 10 Milliarden Euro und mehr als 210.000 Konten den größten Teil bei, gut 4 Milliarden Euro entfallen auf öffentliche Einheiten.

Die Zinsen für Staatsanleihen stiegen weltweit zuletzt deutlich an. Weil die Österreichische Bundesfinanzierungsagentur (ÖBFA) mit dem Bundesschatz diese Marktbewegungen weitergibt, könnten viele Menschen ohne Kursrisiko von den besseren Konditionen profitieren. Die Bundesschatz-Zinsen für Privatpersonen wurden am Montag für die Laufzeiten 4 Jahre und 10 Jahre erneut erhöht und liegen nun bei 3,10 Prozent bzw. 3,50 Prozent, so die ÖBFA. Für die kürzeste Laufzeit von einem Monat betragen die Bundesschatz-Zinsen derzeit 2,45 Prozent. Die zwei grünen Bundesschatz-Laufzeiten (6 Monate und 4 Jahre) machen fast ein Drittel des privaten Volumens aus.

Weniger Maastricht-Schulden

Veranlagen Länder, Gemeinden, Sozialversicherungsträger und Unternehmen des Bundes ihre liquiden Mittel beim Bundesschatz, reduziert das die Maastricht-Schulden der jeweiligen Einheit und somit auch die Maastricht-Schuldenquote Österreichs. Das wirke sich wiederum positiv auf die Bewertung Österreichs durch Ratingagenturen und damit auf die Finanzierungskosten aus. Schon jetzt habe sich laut Finanzministerium die Schuldenquote – also das Verhältnis der Staatsschulden zum BIP – durch die Einlagen der öffentlichen Einheiten um knapp einen Prozentpunkt verringert.