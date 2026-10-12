Grazer Radler bei Vollbremsung gestürzt und verletzt

Unfall am Montag in Graz-Gösting: Als ein Moped um die Kurve kam, bremste der 52-jährige Radfahrer stark ab, kam zu Sturz und verletzte sich schwer.

Ein 15-jähriger Grazer war am Montag gegen 8 Uhr mit seinem Moped auf der Swikergasse in Gösting unterwegs. Als er an einer Kreuzung links abbiegen wollte, kam ihm ein Radler entgegen: Der 52-jährige Fahrradfahrer erschreckte sich und machte eine Vollbremsung.

Beide Fahrzeuge kollidierten nicht, aber der Fahrradfahrer stürzte infolge des Bremsmanövers. Er wurde schwer verletzt und nach der medizinischen Erstversorgung in ein Spital gebracht. Der Mopedfahrer blieb unverletzt.