Warum Herbert Prohaska einen ganz speziellen Niki fürs Lebenswerk bekommt

Österreichs vielleicht bester Fußballer wird bei der Sporthilfe Gala mit dem Niki fürs Lebenswerk ausgezeichnet – und erinnert sich zurück. Und er erklärt, warum sein Niki eine ganz spezielle Extra-Anfertigung ist.

Herbert Prohaska ist viel an Ehrungen gewöhnt. „Ich habe unzählige Auszeichnungen bekommen“, sagt der in Österreich etwa zum „Jahrhundertfußballer“ ausgezeichnete Wiener. Und doch ist der Donnerstagabend vielleicht ein wenig anders. Denn da bekommt der 71-Jährige in der Wiener Stadthalle den Niki fürs Lebenswerk. „Das nehme ich an und so wahr: Ich muss im Sport wohl was richtig gemacht haben“, sagt Prohaska, „auch wenn du so was nur mit einem gewissen Alter bekommen kannst. Aber es freut mich schon, es ist was Großes – es geht nicht um eine Auszeichnung eines Vereins, einer Sportart: Das ist österreichweit.“

Es wäre müßig, die Verdienste von Prohaska, dem Simmeringer, aufzuzählen. Die Titel, die er mit der Wiener Austria, Inter Mailand, der AS Roma erreicht hat. Die Erfolge, die das Nationalteam unter ihm, dem 84-fachen Internationalen, als Regisseur erreicht hat. Oder das Tor, das dem ÖFB-Team einst den Weg zur WM 1978 nach Argentinien ebnete, den „Spitz von Izmir“, der ihm zu Ehren vor der Gala gewissermaßen als Süßigkeit wiederentdeckt wurde. Oder die Erfolge, die er auch als Trainer feierte, wenngleich er da auch die unschönen Seiten kennenlernen musste, trotz vieler Erfolge, bei denen er vor allem eines blieb: Mensch. „Mir waren immer 3 F wichtig: Familie, Freunde und Fußball“, sagte er und vergisst dabei wohl auch das vierte „F“, die Freundlichkeit. Denn Prohaska ist freundlich – praktisch immer. „Das haben mir meine Eltern mitgegeben und das versuche ich, bis heute zu sein“, sagt er.

1 / 4 Nur Gattin Elisabeth kommt am Donnerstag nicht mit in die Stadthalle, wo Herbert Prohaska für sein Lebenwerk geehrt wird © (c) Kurt Piles / Imago / Wien via www.imago-images.de

Wie um das zu unterstreichen, schiebt er noch den Grund seiner Erfolge nach: „Ich hatte immer hervorragende Mannschaftskollegen“, sagt der 71-Jährige, der sich nur mit Mühe herauslocken lässt, dass vor allem seine Zeit in Italien eine Besonderheit war. „Mit der AS Roma nach 43 Jahren den Titel zu gewinnen, das war schon was ganz Spezielles“, sagt er. Und, nicht vergessen: Damals durften gerade zwei Legionäre pro Team spielen. Prohaska und sein im Team kongenialer Partner Hans Krankl, der auch zum Freund wurde, haben etwas geschafft, was es nicht oft gibt: „Vor ihm und mir und auch danach haben es kaum Österreicher zu Inter oder gar Barcelona geschafft. Und ich bin erst nach 50 Länderspielen gewechselt. Heute sind die Jungen schon nach dem zweiten im Ausland oder gar davor.“

Wer Prohaska einmal abseits des Bildschirms erlebt hat, der weiß zudem: Unterhaltung ist garantiert. „Fußballer erinnern sich halt gerne zurück. Und auch, wenn ich kein Alleinunterhalter bin und keine ‚beste Geschichte‘ habe, dann fallen mir auf Stichwort sehr viele Anekdoten ein.“ Und die erzählt Prohaska dann auch gerne: „Ich habe einen großen Bekanntenkreis. Da kann man immer was erzählen“, lacht er. Stichwort Familie: Heute werden alle da sein: Töchter, Schwiegersöhne, nur Gattin Elisabeth wird den Abend auslassen. Man darf gespannt sein, ob Prohaska dann doch Emotionen übermannen. „Das kommt darauf an, was gesagt wird“, seufzt er, der einen Spezialwunsch geäußert hat: Für Prohaska wurde ein eigener Niki angefertigt, der kleiner ist als das Original. Warum? „Der ist so schön, den will ich aufstellen. Aber ich habe ziemlich viele Auszeichnungen bekommen, das Original ist so groß, es würde nicht in die Vitrinen passen – und eine weitere geht sich nicht aus.“ Also sagte er zu Sporthilfe-Chef Gernot Uhlir: „Der Niki ist wunderschön, aber es muss was Kleineres sein.“ Dieser Wunsch wurde erfüllt.