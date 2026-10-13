In Kärnten rollt Pleitewelle: Gastronomie trifft es am härtesten

Bereits 342 Kärntner Unternehmen meldeten in diesem Jahr Insolvenz an, fast 13 Prozent mehr als im Vorjahr. Besonders hart trifft es die Gastronomie.

Die Insolvenzwelle ebbt nicht ab. Im Gegenteil: In den ersten drei Quartalen 2026 stieg die Zahl der Firmeninsolvenzen in Kärnten um 12,87 Prozent, meldet der Alpenländische Kreditorenverband (AKV). Das entspricht einem Anstieg von 303 Insolvenzen im Vergleichszeitraum des Vorjahres auf 342 in diesem Jahr. Besonders stark steigt die Zahl der Firmenpleiten, bei denen der Antrag mangels Masse abgewiesen wurde: Sie wuchs um mehr als ein Drittel, von 120 auf 161 Verfahren. „Daraus lässt sich die derzeit äußerst marode finanzielle Situation der Unternehmer ableiten“, sagt Beatrix Jernej, Leiterin des AKV Kärnten.

Insolvente Betriebe werden immer seltener fortgeführt oder saniert, und auch die Quotenaussichten für die Gläubiger haben sich verschlechtert. So sank der Anteil der Verfahren, die mit einem Sanierungsplan enden, in Kärnten von mehr als 37 auf knapp 32 Prozent. Fast ein Drittel der Verfahren endet mit einer „Nullquote“, weil kein verwertbares Vermögen vorhanden ist.

Weniger Verbindlichkeiten

Gesunken ist in den ersten neun Monaten dagegen die Summe der Verbindlichkeiten, und zwar von 220 Millionen Euro auf 161,6 Millionen Euro. Das deutet darauf hin, dass heuer vor allem kleinere Unternehmen in die Pleite schlitterten. Entsprechend sind auch weniger Dienstnehmer von Insolvenzen betroffen. Ihre Zahl sank um fast 40 Prozent, von 821 auf 501.

© Weichselbraun Helmuth Kleine Zeitung AKV-Kärnten-Leiterin Beatrix Jernej rechnet in diesem Jahr mit einer weiteren Zunahme der Firmeninsolvenzzahlen

Die Gastronomie führt das Branchenranking in Kärnten klar an. Bis Ende September wurde über 56 Gastbetriebe ein Insolvenzverfahren eröffnet. Im Vorjahreszeitraum war dies „nur“ 36-mal der Fall, das entspricht einem Plus von rund 56 Prozent. Auf Platz zwei liegt die Baubranche mit 48 Pleiten, der Handel verzeichnet 45 Insolvenzfälle.

Branchen-Ranking der höchsten Schulden Die höchsten Passiva in den ersten drei Quartalen mit 35,2 Millionen Euro verzeichnete die Branche des Grundstücks- und Wohnungswesens, gefolgt von der Gastronomiebranche mit Verbindlichkeiten (26,5 Millionen) und der Baubranche mit rund 24,8 Millionen Euro. Die Gastronomiebranche zählt auch die meisten von Insolvenzen betroffenen Arbeitsplätze.

Der AKV rechnet in Kärnten in diesem Jahr mit einer weiteren Zunahme der Firmeninsolvenzzahlen: Bei den Unternehmensinsolvenzen sei kein Ende des Anstiegs in Sicht. Die höheren Treibstoff- und Heizölpreise treiben die Inflation weiter an, und die bisherigen staatlichen Hilfsmaßnahmen reichten laut AKV bei weitem nicht aus, um gegenzusteuern. „Das seit Jahren anhaltende Rekordniveau dürfte sich daher fortsetzen“. Bis Ende 2026 sei mit rund 400 Firmeninsolvenzen in Kärnten zu rechnen – ein trauriger Spitzenwert.

Kärnten gegen den Trend

Bei den Privatinsolvenzen verläuft die Entwicklung anders. In allen anderen Bundesländern nehmen sie zu, in Kärnten dagegen sinken sie. Von Jänner bis einschließlich September 2026 ging die Zahl der Verfahren um 2,54 Prozent zurück, von 511 auf 498. Bei den Schuldenregulierungsverfahren, die an den Bezirksgerichten eröffnet wurden, gab es im selben Zeitraum ein Minus von 2,04 Prozent, von 490 auf 480 Fälle.

Bei den Schulden zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Die Gesamtverbindlichkeiten der eröffneten Privatinsolvenzen stiegen von 39,9 Millionen Euro in den ersten drei Quartalen 2025 auf 59,8 Millionen Euro. Damit erhöhte sich die durchschnittliche Verschuldung pro „Fall“ von 81.500 auf 124.600 Euro.



Am stärksten betroffen ist die Altersgruppe der 40- bis 59-Jährigen, auf die mit 212 Fällen die meisten eröffneten Privatinsolvenzen entfallen. Besonders stark gestiegen ist die Durchschnittsverschuldung bei den über 60-Jährigen, nämlich von 141.400 im Jahr 2025 auf 219.200 Euro.