Gratis-Flaschen gegen Hunde-Urin wie in Wien? Graz will prüfen

In Wien-Neubau gibt es seit dieser Woche kostenlose Wasserflaschen für Hundebesitzer. Sie sollen damit den Urin ihrer Fellnasen wegspülen. Eine Idee für Graz?

Ob durch Markieren oder Urinieren: Hundeurin riecht nicht nur unangenehm, sondern ist auch schlecht für Bäume. Verdünnen mit Wasser hilft

In Spanien, Japan und der Schweiz ist es längst Usus, in Italien teils sogar verpflichtend: Wer mit seinem Hund Gassi geht, hebt nicht nur den Kot mit einem „Sackerl fürs Gackerl“ auf, sondern spült beim Markieren und Urinieren des Hundes auch mit etwas Wasser nach – so reduziert man die Konzentration von Ammoniak und anderen schädlichen Stoffen, die nicht nur zu üblen Gerüchen, sondern auch zu Schäden an Gebäuden und Bäumen führen können.

In Neubau, einem dicht bebauten Wiener Gemeindebezirk mit besonders vielen Hunden, will man diese Praxis jetzt auch forcieren – und gibt seit dieser Woche im Bezirksamt kostenlose Wasserflaschen aus, mit denen die Hundebesitzerinnen und -besitzer den Urin ihrer Lieblinge wegspülen sollen.

© FPÖ Tierschutzstadtrat René Apfelknab (FPÖ) ist selbst Besitzer eines Siberian-Husky-Rüden, im Bild mit Dominik Hausjell (FPÖ, links)

Wäre das auch etwas für Graz, wo geschätzte 17.000 Hunde jeden Tag mehrmals Gassi geführt werden und ihr Geschäft oft auch an Hausmauern und auf Gehsteigen verrichten? „Ich bin dafür jedenfalls offen“, reagiert Tierschutzstadtrat René Apfelknab (FPÖ). Man müsse das aber prüfen: „Was ist beispielsweise an kalten Tagen, wenn das Wasser gefriert?“ gibt er zu bedenken. Und nach einem Sommer wie dem heurigen, bei dem über Wasserknappheit diskutiert wurde, sei auch zu hinterfragen, ob man das Wasser auf den Gehsteig spülen sollte. Beim Gassigehen mit seinem eigenen Hund, einem Siberian-Husky, stelle sich das Problem übrigens nicht, so Apfelknab: „Wir sind meistens in Straßgang im Wald unterwegs.“