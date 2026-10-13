Drei ehrenamtliche Sozialbegleiter aus Weiz von „pro humanis“ geehrt

Erwin Stockreiter, Claudia Kelz und Verena Loder wurden für Ehrenamt gewürdigt. Wer Sozialarbeiterin oder Sozialarbeiter werden möchte, hat jetzt die Chance.

Drei Ehrenamtliche aus dem Bezirk Weiz wurden im Rahmen der Jahresfachtagung 2026 von „pro humanis leben.helfen“ für insgesamt 35 Jahre Engagement gewürdigt. Erwin Stockreiter und Claudia Kelz blicken auf jeweils 15 Jahre ehrenamtliche Sozialbegleitung zurück. Verena Loder wurde für fünf Jahre ausgezeichnet.

Die Sozialbegleiter von „pro humanis“ stehen Menschen mit psychischen Erkrankungen im Alltag zur Seite. Sie schenken Zeit, hören zu und tragen dazu bei, soziale Isolation zu verringern. „Gerade über viele Jahre hinweg entsteht durch regelmäßige Begegnungen etwas besonders Wertvolles: Vertrauen, Verlässlichkeit und das Gefühl, nicht allein zu sein“, erklärt Geschäftsführerin Veronika Lutzmann.

© KK Ulrike Gartler, Carina Batek-Stipacek (beide Koordination Sozialbegleitung), Stefan Praßl, Magdalena Schwindsackl, Elisabeth Lindtner, Ursula Felsberger (alle vier ehrenamtliche Sozialbegleiter), Veronika Lutzmann (Geschäftsführerin) und Hermine Martiner (Front Office)

Bei der Jahresfachtagung am Samstag in Graz stand neben der Würdigung des Ehrenamts auch die Frage im Mittelpunkt, wie Menschen gut für andere da sein können, ohne dabei die eigenen Bedürfnisse und Grenzen aus dem Blick zu verlieren.

Bereits am 16. Oktober 2026 startet die nächste Schulung für angehende ehrenamtliche Sozialbegleiterinnen und Sozialbegleiter. Interessierte sind herzlich eingeladen, sich unverbindlich über die Ausbildung und die Möglichkeiten einer ehrenamtlichen Mitarbeit zu informieren: Telefonisch unter 0316-82 77 07 oder per Mail unter office@prohumanis.at