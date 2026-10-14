Sauer macht lustig? Nein, bitter macht gesund!

Bitterstoffe schmecken nicht allen, sind unserer Gesundheit aber äußerst förderlich. Sie fördern die Verdauung und verringern das Hungergefühl.

Was haben Chicorée, Grapefruit und Kohlsprossen gemeinsam? In ihnen stecken Stoffe, die die Bitterrezeptoren unserer Zunge wahrnehmen – und die besonders gesund sind. Aber nicht jedem schmecken bittere Lebensmittel. „Das ist angeboren und wird als Sicherheitsgeschmack bezeichnet“, erklärt Christina Esser, Dozentin an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG). Ein bitterer Geschmack signalisiert uns: Vorsicht, das hier könnte giftig sein! Viele Pflanzen produzieren diese Stoffe, um sich vor Fressfeinden zu schützen. Aber an Bitterstoffe kann man sich gewöhnen. So lässt sich etwa erklären, dass uns der erste Schluck Kaffee im Leben meist nicht schmeckt.

1 Was macht Bitterstoffe so gesund? Antwort: Bitterstoffe fördern die Verdauung, denn sie verbessern die Produktion von Magensäure und Gallenflüssigkeit. Das macht es dem Körper leichter, Fettiges zu verdauen. Bitteres verringert außerdem das Hungergefühl und reduziert die Lust auf Süßes – nicht nur für Menschen mit Diabetes und Übergewicht ein Vorteil. Laut Christina Esser wirken Bitterstoffe außerdem entzündungshemmend und können das Risiko für Herzerkrankungen verringern. Wer mehr Bitterstoffe in die Ernährung einbauen will, tut das am besten Schritt für Schritt. Tricksen kann man, indem man bittere und süße Komponenten kombiniert. „Vogerlsalat und Radicchio gemischt mit Granatapfelkernen, dazu ein herzhaft-süßes Dressing könnte ein schmackhafter Start sein“, rät Christina Esser.

2 Können mir Bitterstoffe auch schaden? ANTwort: In einigen Fällen schon. Vorsicht ist zum Beispiel dann angesagt, wenn Zucchini, Gurke oder Kürbis bitter schmecken. Diese Gemüsesorten sollten nämlich nicht bitter sein – sind sie es doch, stecken unerwünschte giftige Pflanzenstoffe drin. Dann entsorgt man das Gemüse besser. Wer Grapefruit isst oder als Saft gepresst trinkt, sollte im Hinterkopf behalten, dass sich dadurch die Wirkung von Medikamenten abschwächen oder verstärken kann. Das gilt zum Beispiel für Cholesterinsenker oder Medikamente gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Bittere Lebensmittel Bitterstoffe sind in einer Vielzahl an Obst und Gemüse enthalten. Reich an diesen Stoffen sind vor allem Chicorée, Radicchio oder Endivie sowie Artischocken. Auch Kohlsprossen und Brokkoli sind „bitter“. Unter den Kräutern sind besonders Petersilie, Kresse, Basilikum und Rosmarin zu nennen. Weiters sind Bitterstoffe in Zitrusfrüchten – vor allem Grapefruit –, Oliven, Ingwer, Brennnessel, grünem Tee und Hopfen (Bier) enthalten. Und natürlich in Kaffee und dunkler Schokolade.