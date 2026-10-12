Flugzeug wegen Powerbank-Brand in Indien umgeleitet

Eine brennende Powerbank im Gepäckfach eines Passagierflugzeugs der indischen Gesellschaft IndiGo hat Medienberichten zufolge für Schreckmomente in der Kabine gesorgt. Der Flug vom Sonntag habe auf der Route zwischen Delhi und der östlichen Großstadt Chennai nach Hyderabad umgeleitet werden müssen, "nachdem Rauch entdeckt wurde, der von einem persönlichen Elektronikgerät eines Passagiers stammt", zitierten "The Hindu" und andere indische Zeitungen eine Mitteilung der Airline.

IndiGo erklärte demnach, die Besatzung habe rasch reagiert und die Situation unter Kontrolle gebracht. Die Piloten hätten die Sicherheitsstandards befolgt und die Maschine nach Hyderabad umgeleitet. Dort landete sie schließlich sicher. Berichte über Verletzte lagen nicht vor.

Bei dem elektronischen Gerät handelte es sich den Berichten zufolge um eine Powerbank, mit dem mobile Geräte wie etwa Smartphones oder Tablets unterwegs aufgeladen werden können. In den sozialen Medien zirkulierten Videos, die zeigten, wie aufgeschreckte Passagiere in der IndiGo-Maschine zunächst versuchten, Flammen in einem Gepäckfach über dem Kopf zu ersticken. Unter den Fluggästen sei Panik ausgebrochen, zitierte "India Today" einen Passagier. Laut "The Hindu" befanden sich etwa 180 Passagiere und sieben Crewmitglieder an Bord. Nach der Landung in Hyderabad wurde das Flugzeug gewechselt, um die Passagiere nach Chennai zu bringen.

Solche Fälle von Feuer an Bord wegen brennender Powerbanks ereignen sich häufig. Ende September hatte es einen solchen Vorfall auch in einer Passagiermaschine der Lufthansa auf ihrem Weg von Frankfurt nach Lissabon gegeben - sie war damals ins französische Lyon umgeleitet worden.

Powerbanks, aber auch andere Batterien mit Lithium-Ionen-Technologie, dürfen in der Regel nicht mehr ins Aufgabegepäck für den Laderaum des Flugzeugs. Denn: Wenn es ein Problem mit der Batterie gäbe, käme niemand an sie ran und ein Feuer könnte sich ausbreiten. Auch bitten viele Airlines die Fluggäste in der Regel vor dem Abflug darum, Powerbanks nicht im Gepäckfach zu verstauen, sondern ausschließlich in der Sitztasche des Vordersitzes, am eigenen Körper oder im Handgepäck unter dem Sitz.