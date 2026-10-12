Raphael Herburger: „Man achtet verstärkt auf Details, wird verkrampfter“

KAC-Crack Raphael Herburger spricht über die Schnelllebigkeit im Sport und warum der Panikknopf absolut keine Option ist.

„Gegen Salzburg war es eine starke Gesamtteamleistung, wie man sie sich eigentlich immer wünschen würde. Aber das klingt jetzt einfacher, als es ist“, betont Raphael Herburger, der beim 5:3-Heimerfolg einen Doppelpack schnürte. Und als ehemaliger „Bulle“ schmeckt ein solcher Erfolg vermutlich gleich noch besser? „Absolut, das tut immer gut.“

Gerade die vergangenen Wochen haben einmal mehr gezeigt, wie schnelllebig der Sport sein kann. Was eine Negativspirale innerhalb einer Mannschaft auslöst, weiß auch der Vorarlberger. „In einer langen Saison mit mehr als 50 Spielen ist es immens schwierig, über einen solchen Zeitraum konstant zu spielen. Dass eine Niederlagenserie einen Dämpfer gibt, ist logisch. Mailand war ja noch okay: Wenn du mit 60 Schüssen verlierst, war auf der anderen Seite auch jemand ziemlich gut – nämlich der Keeper. Gegen Bozen und Linz war es aber einfach eine schlechte Leistung. Und dann spielt sich immer mehr im Kopf ab. Man achtet verstärkt auf Details, wird verkrampfter. Das ist oft eine Kettenreaktion.“

Die jungen „Wilden“ seien „wiff drauf“

Der Grat zwischen einer guten und einer schlechten Leistung ist schmal. Sieg und Niederlage liegen oft näher beieinander, als es die Ergebnisse vermuten lassen. Doch die Rotjacken wissen mit solchen Schwankungen umzugehen. „Wir haben in jeder Saison Verletzte. Wenn man aber sieht, wie sich derzeit die dritte Linie rund um Sablattnig, Van Ee und Obersteiner reinhaut, ist das richtig cool. Sie drücken aufs Tempo und machen einen sensationellen Job, wenn nicht sogar einen noch besseren als andere. Das belebt auch das Mannschaftsklima.“ Die jungen „Wilden“ seien, wie Herburger erzählt, „wiff drauf. Sie haben ihren Spaß. Und wir waren damals ja genauso frech.“

Zuletzt durften die Klagenfurter wieder über zwei Siege jubeln. Grund zur Zufriedenheit sieht Herburger deshalb aber noch lange nicht. „Der Erfolg in Vorarlberg war ja auch nicht berauschend. Wir müssen wieder zu unseren Basics zurückkehren, um in die Spur zu finden.“

Auch die Zusammenarbeit mit dem Trainerteam basiert auf einer ehrlichen, direkten Kommunikation. Den „Panikknopf“ zu drücken, sei sowieso keine Option. Wichtige Kleinigkeiten würden zwar angesprochen, anschließend richte sich der Blick aber sofort wieder nach vorne. „Die Doppelbelastung geht nicht an die Substanz“, versichert der 37-Jährige. „Die Eiszeit ist sehr gut aufgeteilt. Die Coaches wissen ganz genau, wann sie im Training etwas rausnehmen müssen. Und ich hoffe, dass die Verletzten in absehbarer Zeit zurückkehren.“

Sportlich steht für den Rekordmeister am Dienstag die Reise nach Deutschland auf dem Programm. Am Mittwoch um 19.30 Uhr wartet in der Champions Hockey League mit den Eisbären Berlin die nächste Herausforderung.