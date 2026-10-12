9000 Steirerinnen und Steirer fielen mit grippalen Infekten aus

Letzte Woche zwangen grippale Infekte 9024 Steirerinnen und Steirer dazu, das Bett zu hüten. 60 Mal wurde die echte Grippe diagnostiziert.

Die Herbst treibt die Krankenstandszahlen nach oben. Laut Daten der Gesundheitskasse ÖGK mussten vergangene Woche 9024 Steirerinnen und Steirer wegen mit einem grippalen Infekt das Bett hüten (Woche zuvor: 7806). Corona-Patienten wurden 44 (nach 29) gezählt. In 60 Fällen lautete die Diagnose echte Grippe – ein neuerlicher Anstieg zur Vorwoche (29).

Im Krankenstand waren letzte Woche insgesamt 35.424 Steirerinnen und Steirer (ÖGK-Versicherte sowie Arbeitslosengeldbezieher). Das sind etwas mehr als eine Woche davor (34.994). Zu Saisonstart „haben wir sowohl bei Influenza als auch Covid mit relativ vielen Fällen gestartet“, erläutert ÖGK-Chefarzt Andreas Krauter.

Wo viele Menschen auf engem Raum sind, ist der Nasen-Mund-Schutz eine wirksame Möglichkeit, eine Infektion fernzuhalten. — Andreas Krauter , ÖGK

Ergo ruft er dazu auf, die Infektionsketten zu unterbrechen. Wie? „Hände waschen bzw. desinfizieren, wenn Sie im öffentlichen Raum unterwegs gewesen sind. Nicht mit den Händen zu Nase und Mund greifen, geschlossene Räume gut durchlüften, auch selbst immer wieder an die frische Luft gehen“, zählt der Chefarzt auf.