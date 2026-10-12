Alexander Bauer soll Leoben aus der Krise führen

Nach zehn Ligapleiten übernimmt Alexander Bauer vorerst interimistisch den DSV Leoben und damit das Schlusslicht in der Landesliga.

Elf Niederlagen aus elf Pflichtspielen in der Landesliga und dem Steirer-Cup hatten beim DSV Leoben die Entlassung von Trainer Heinz Karner zur Folge. Vor dem elften Saisonspiel in der Landesliga am Dienstag bei Pachern (19 Uhr) hat Alexander Bauer die Agenden des Trainers übernommen, erklärt Klubmanager und Sportdirektor Mark Prey. „Wir mussten handeln, und es war auch schon überfällig. Es war wichtig, ein Zeichen zu setzen.“ Zwar war für ihn in den jüngsten drei Partien schon eine Besserung im Auftreten der Mannschaft auszumachen, doch sei es an der Zeit gewesen, „ein Zeichen zu setzen. Es haben sehr lange die Grundtugenden gefehlt: der Wille, die Widerstandskraft oder auch das Überwinden des inneren Schweinehunds“, sagt er. „Die Mannschaft hat zwar begonnen, ein anderes Gesicht zu zeigen, aber es haben einfach die Punkte gefehlt.“

Neotrainer Bauer liebt die Herausforderung, erklärt er, und den Fußball gleichermaßen. „Ein Trainerwechsel ist der richtige Moment, den Resetknopf zu drücken“, sagt der 49-Jährige. Er will mit guter Energie und einem klaren Plan die Mannschaft schnell auf den richtigen Weg führen und spricht davon, vorrangig das Verhalten auf dem Platz zu ändern. „Ich kenne ein paar Spieler noch aus Judenburg, und so kam auch der Erstkontakt zustande“, erzählt Bauer. Ein halbes Jahr trainierte er 2023 die Judenburger, ehe er Nachwuchskoordinator und U17-Trainer von Kirgistan war.

Dass jede einzelne Niederlage am Selbstvertrauen nagt und dem nächsten Auftreten nicht förderlich ist, liegt auf der Hand. Ebenso wie die Tatsache, dass der Trainer das sprichwörtliche „schwächste Glied“ in der Kette ist, beziehungsweise leichter auszutauschen als die gesamte Mannschaft. „80 Prozent unserer Gegentore resultierten aus individuellen Fehlern. Das waren keine Traumtore“, sagt Prey, „solche Fehler und Fehlerketten gehören abgestellt.“ Bauer wird vorerst bis zur Winterpause interimistisch die Donawitzer führen. Dann wird die Lage beim einstigen „Hochofenballett“ neu evaluiert.

Spitzenspiel in Ilz

Am anderen Ende der Tabelle kommt es am Dienstag um 19 Uhr zum Duell zwischen Spitzenreiter Ilz und dem ersten Verfolger. „St. Anna hat mit Sascha Stocker einen sehr vielseitigen Trainer, der technisch sehr ausgereift und flexibel ist“, sagt sein Gegenüber Christian Scheer voller Respekt. „Es ist ihm gelungen, in kurzer Zeit aus einem zusammengewürfelten Haufen eine Mannschaft zu formen, die sehr gut steht.“ Doch auch seine Ilzer scheinen sehr viel richtig zu machen, wenngleich das jüngste Spiel gegen Fehring 2:3 verloren ging. Die Ruhe im Verein sei der gute Nährboden für seine Arbeit. „Wir haben in den vergangenen Jahren nicht viel verändert und das hat es uns ermöglicht, klare Abläufe zu schaffen. Die Mannschaft kann das auch umsetzen, das schlägt sich in Ergebnissen nieder.“ Wenngleich er nicht mit Verletzungssorgen zu kämpfen hat, tut das Stocker. „Aber wir haben uns das sehr hart erarbeitet, damit es das Spitzenspiel der Landesliga ist. Wir wollen das auch genießen. Wir haben mit Personalsorgen zu kämpfen und daher ein sehr schwieriges Spiel.“ Für ihn zählt Ilz zu den drei Topfavoriten der Saison.