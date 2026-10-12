Die Bäuerinnen brachten der 2. Klasse der Volksschule Rassach die Landwirtschaft näher und kreierten mit den Kindern eine Jause aus heimischen Produkten.

Was wird auf den heimischen Feldern angebaut? Was machen die Bäuerinnen und Bauern im Winter? Was ist aus Holz und steckt in jeder Schultasche? Diesen spannenden Fragen und Aspekten zum Thema „Vielfalt am Bauernhof“ widmeten sich die 16 Kinder der 2. Klasse der Volksschule Rassach, Stainz.

Sie hatten am Montag Besuch von Karin Simon und Astrid Harzl, Bezirksbäuerin-Stellvertreterinnen und Gemeindebäuerinnen in Stainz, und von der Bezirksbäuerin-Stellvertreterin Martina Eberhardt aus Deutschlandsberg. Im Rahmen ihres Aktionstages zum Welternährungstag am Freitag, 16. Oktober, brachten sie Lebensmittelproduktion und die verschiedenen Arten bäuerlichen Lebens ins Klassenzimmer: Gemüse- und Ackerbau, Tierhaltung, Forstwirtschaft sowie Schule und Urlaub am Bauernhof.

Gutes Essen wächst vor der Haustür

„Die Kinder sollen erleben, dass hinter unseren Lebensmitteln Menschen, Wissen, Arbeit und viel Verantwortung stehen“, sagt Eberhardt. Mit einem Video, einem Gesprächskreis und einer gemeinsamen Jause haben die Bäuerinnen den Schülerinnen und Schülern vermittelt, woher Kürbis und Co. kommen und wie die Landwirtinnen und Landwirte arbeiten. Beim Eierschälen, Äpfelschneiden und Butter-„Shaken“ (deutsch: schütteln) bekamen die Kinder einen Einblick in den landwirtschaftlichen Alltag.

1 / 16 16 Kinder aus der Löwenklasse (2. Klasse) der Volksschule Rassach bekamen ... © KLZ / Julia Haslebner

„Unser Ziel ist es, schon bei den Jüngsten Verständnis dafür zu schaffen, wo unsere Lebensmittel herkommen. Wir wollen zeigen, dass gutes Essen direkt vor unserer Haustür wächst“, ergänzt Eberhardt. Im Bezirk Deutschlandsberg nehmen insgesamt 21 Schulen mit 512 Schülerinnen am Aktionstag teil. Rund 450 Bäuerinnen sind in der ganzen Steiermark unterwegs. Seit 2015 bringen sie Landwirtschaft „für alle Sinne“ in die Klassenzimmer. Während in anderen Bezirken die Taferlklasslerinnen und -klassler besucht werden, spezialisieren sich die Deutschlandsberger Bäuerinnen auf die 2. Klassen.