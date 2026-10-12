Beim CIO Kongress in Bad Loipersdorf diskutierten führende IT-Manager mit Bildungsminister Christoph Wiederkehr, wie Schule mit Künstlicher Intelligenz umgehen müsse.

„Die Lehrer beschweren sich, dass Schüler KI benutzen, anstatt es ihnen beizubringen. Die Schüler wiederum benützen sie dann falsch – das sieht man sofort – und werden dadurch dümmer“, lautet die wenig schmeichelhafte Diagnose von Rais Barghoud, Schulsprecher der BHAK/BHAS „Maygasse Business Academy“ in Wien beim diesjährigen CIO Kongress in Bad Loipersdorf.



Dort, wo sich seit mehr als 20 Jahren die Management-Spitzen und Entscheidungsträger aus der österreichischen IT-Szene treffen, stellt er auf offener Bühne eine klare Forderung an den zur Podiumsdiskussion angereisten Bildungsminister Christoph Wiederkehr: Schüler sollen Schulungen bekommen, wie man KI tatsächlich richtig verwenden kann. „Es bringt nichts, wenn ich einen Abschluss habe, aber nirgends angenommen werde, weil die KI-Kenntnisse fehlen“, sagt Barghoud.

1 / 4 Die Podiumsdiskussion mit Bildungsminister Christoph Wiederkehr widmete sich der Frage, wie Schule mit KI umgehen soll © Jenia Symonds De Montfort / LSZ

KI nicht auf Informatik-Lehrkräfte abwälzen

Dass diese Kenntnisse nicht nur unter Schülern fehlen, berichtet Bernhard Gmeiner, Lehrer und Autor, der an diesem Tag ebenfalls bei der Podiumsdiskussion Platz genommen hat. Mit Verweis auf den heuer ersten Maturajahrgang, der die gesamte Oberstufe hindurch bereits von KI umgeben war, ortet er, dass KI-Unterricht bisher nur „von Pionieren an den Schulstandorten selbst“ ausgegangen sei. Er äußerte die Sorge, dass das Gros der Lehrenden, die nicht Informatik unterrichten, auch den Themenkreis der Künstlichen Intelligenz an die entsprechenden Fachkollegen abschieben könnten. „Dabei betrifft diese Technologie und die gesellschaftliche Veränderung jedes Fach – und damit auch jede Lehrperson und alle Schüler.“

Die Lehrer beschweren sich, dass Schüler KI benutzen, anstatt es ihnen beizubringen. — Rais Barghoud , Schulsprecher der BHAK/BHAS „Maygasse Business Academy“ in Wien

Doch wie soll KI überhaupt in den gesamten Schulunterricht integriert werden? Für Bildungsminister Wiederkehr müssten jedenfalls neben den ausgebildeten Informatikern auch „alle anderen Lehrkräfte mit Künstlicher Intelligenz umgehen können.“ Und das sowohl in Hinblick darauf, wie KI das Lernen an sich verändert, als auch wie Lehrkräfte selbst KI nützen können, um sich etwa Entlastung in bürokratischen Angelegenheiten oder sogar in der Unterrichtsvorbereitung zu verschaffen. Überhaupt wandle sich die Rolle der Lehrenden gerade weg von den reinen Wissensvermittlern hin zu Coaches und Begleitern, diagnostizierte Wiederkehr.

Über den CIO Congress Seit 2004 wird diese Fachkonferenz für IT-Führungskräfte in Bad Loipersdorf veranstaltet, heuer zum Thema „Co-Intelligence. Von der Vision zur autonomen Wertschöpfung“.



Das Kürzel CIO selbst steht für den englischen Berufstitel „Chief Information Officer“, also Leiter der Abteilung für Informations- und Kommunikationstechnologie. Dieser verantwortet alle internen Belange rund um Software und Hardware eines Unternehmens.

„Wissen wichtiger, als noch vor zehn Jahren“

Dabei bleibe aber ein fundiertes Basiswissen unabdingbar, um die Ergebnisse der KI kritisch prüfen und einordnen zu können, sind sich die Redner, zu denen neben Wiederkehr und Gmeiner auch Martin Fluch von Rewe und Astrid Zöchling vom ORF gehören, einig. „Ohne Wissen kann ich die Inhalte der Sprachmodelle gar nicht einordnen. In dem Sinne ist Wissen noch relevanter als vor zehn Jahren“, bringt es Gmeiner auf den Punkt.

Auch unter Mitarbeitern sei eine kritische Urteilsfähigkeit und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, mehr denn je gefragt, wie Martin Fluch im Alltag der Rewe beobachtet. „Es geht darum, eben nicht einfach zu sagen: Das hat die KI produziert. Sondern: Das ist mein Produkt.“ Denn schließlich müsse man auch KI-generierte Inhalte auf ihre Richtigkeit und Sinnhaftigkeit hin prüfen und in letzter Konsequenz Verantwortung für alle Folgen dieser Inhalte für das Unternehmen übernehmen.