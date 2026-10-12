Marco Gantschnig: „Wir dürfen uns nicht zu weit aus dem Fenster lehnen“

Es läuft bei Ihnen und der Vienna in der 2. Liga? MARCO GANTSCHNIG: Ja, absolut. Die Vienna ist ein Verein mit Ambitionen, und wir sind auf einem guten Weg. Es macht richtig Spaß, die Entwicklung mitzuerleben. Nichtsdestotrotz ist es noch zu früh für ein Zwischenresümee. Sich jetzt bereits zu weit aus dem Fenster zu lehnen, wäre aus meiner Sicht der falsche Ansatz.

Aber zu sehen, man kann ganz oben mitspielen, macht Lust auf mehr? Natürlich! Wir befinden uns in einem Entwicklungsprozess, und langsam nimmt alles Formen an. Auch persönlich läuft es für mich mit Blick auf meine Einsatzminuten optimal. Wo wir am Ende stehen werden, wird sich im Frühjahr zeigen. Wichtig ist, dass wir konsequent dranbleiben und an die bisherigen Leistungen anknüpfen. Dann kommt vieles von selbst.

Es hört sich so an, als wäre es der richtige Schritt gewesen von Austria Klagenfurt zur Vienna zu wechseln? Aus sportlicher Sicht definitiv. Ich bin wieder in der 2. Liga und wir spielen vorne mit. Was ich aber nicht vergessen werde, ist, dass Klagenfurt eine tolle Erfahrung für mich war. Ich war wirklich gerne hier – es war das erste Mal in meiner Karriere, dass ich daheim spielen konnte. Trotz der ganzen Turbulenzen war es rückblickend eine sehr schöne Zeit.

Was ist Ihre Rolle bei der Vienna? Durch meine bisherigen Erfahrungen, unter anderem beim GAK, habe ich mich zu einem Führungsspieler entwickelt, der vorangeht und jungen Spielern etwas mitgeben möchte. Ich will sie mitreißen und ihnen auf und neben dem Platz helfen. Sowohl persönlich als auch in meinem Auftreten am Spielfeld habe ich mich enorm weiterentwickelt. Die Zeit in Graz und Klagenfurt war diesbezüglich extrem lehrreich. Auf dem Platz kann ich durchaus auch einmal lauter werden und bin sehr kommunikativ – privat bin ich dafür das Gegenteil.

Und bei der Vienna wird auch kärntnerisch gesprochen, oder? Stimmt, wobei wir nach dem Abgang von Kai Stratznig nur noch zu dritt sind. Manchmal fühlt es sich hier fast wie daheim an. Mit Landsleuten versteht man sich einfach schnell und hat gleich eine Verbindung.