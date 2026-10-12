Uni-Budget: Am Samstag soll Klarheit herrschen

Berichte über Kürzungen bei den Universitäten sorgten im Frühjahr für einen Aufschrei, die Regierung vertagte die Entscheidung über das Uni-Budget auf Herbst. Jetzt drängt die Zeit.

Eine „Ringvorlesung“ soll der Sorge der Studierenden Ausdruck verleihen. Die ÖH und die Universitätenkonferenz (uniko) rufen am Dienstagnachmittag zum Protest entlang der Wiener Ringstraße auf, neben öffentlichen Vorlesungen und politischen Reden sind auch Aktionsstationen für Passanten angekündigt, darunter ein „Kürzungsglücksrad“. Ein solches, fürchten die Universitäten, könnte demnächst im Finanz- und im Wissenschaftsministerium gedreht werden.

Denn am Samstag will die Bundesregierung bei einer Klausur fixieren, wie viel Budget den Universitäten zwischen 2028 und 2030 zur Verfügung gestellt wird. Diese neue Leistungsvereinbarung sorgt seit Monaten für Unruhe, bereits im Mai war eine Großdemonstration gegen Uni-Budgetkürzungen durch die Wiener Innenstadt gezogen. Kundgebungen folgten auch in mehreren Landeshauptstädten: 40.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer will die uniko, in der die Rektoren der 22 öffentlichen Universitäten organisiert sind, insgesamt in Wien, Graz, Linz, Salzburg und Klagenfurt gezählt haben. Zu diesem Zeitpunkt stand die Budgetrede von Finanzminister Markus Marterbauer kurz bevor, Sparpläne betrafen auch das Ressort von Frauen- und Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner. Und weil die Finanzierung der öffentlichen Universitäten den größten Brocken im Ministeriumsbudget ausmacht, schrillten in den österreichischen Rektoraten die Alarmglocken. Nach der Welle der Empörung entschied die Bundesregierung, das Uni-Budget erst im Herbst festzuzurren.

Leistungsvereinbarung muss bis Ende Oktober stehen

Doch nun drängt die Zeit. Grundsätzlich schließen die öffentlichen Universitäten mit dem Bund alle drei Jahre eine Leistungsvereinbarung ab, wie viel Geld für die Unis von 2028 bis 2030 zur Verfügung steht, muss laut Gesetz bis zum 31. Oktober 2026 geklärt sein. In den vergangenen Jahren waren die Mittel stets erhöht worden, 16,1 Milliarden Euro sind es in der laufenden Periode. Ab 2028 könnte das Budget – trotz Inflation – erstmals seit langem nominell sinken: Im Frühjahr kursierte eine Summe von 15,5 Milliarden Euro. Bestätigt wurde die Zahl aus dem Ministerium nie, Holzleitner versicherte immer wieder, sie würde sich zumindest für ein kleines Plus einsetzen. Entscheidend ist allerdings neben der bloßen Summe auch, welche Leistungen die Unis aus dem Topf finanzieren müssen. So sei beispielsweise noch nicht entschieden, ob die Hochschulen künftig für die Gehälter von Ärztinnen und Ärzten an den Unikliniken aufkommen müssen, ist aus dem Ministerium zu vernehmen.

Während aus dem Ministerium wenig Konkretes nach außen dringt, hielten die Neos in den vergangenen Wochen nicht mit Sparideen zurück. Im September regte Bildungssprecherin Martina Künsberg Sarre eine Erhöhung der Studiengebühren an, am Montag kritisierte sie gegenüber der „Krone“ die große Zahl der oft kleinen Studiengänge in Österreich und forderte Zusammenlegungen und Schwerpunktsetzungen.

uniko legte Reformvorschläge vor

Die Rektorinnen und Rektoren legten ihrerseits Anfang September ein Reformpapier vor – wenngleich dieses „kein Ersatz für eine ausreichende Uni-Finanzierung“ sei, wie betont wird. Für sinnvoll hält man etwa eine Eingliederung der pädagogischen Ausbildung in die öffentlichen Universitäten oder die Aufnahme der Privatuniversitäten in die Hochschulstrategie. Die Politik könne außerdem bessere Rahmenbedingungen für Kooperationen schaffen, einerseits der Universitäten untereinander, aber auch mit sonstigen Forschungsinstitutionen. Durch einheitliche Aufnahmekriterien und gemeinsame Zulassungsverfahren könnte man den Strom der Studierenden besser entsprechend den vorhandenen Kapazitäten steuern, durch studiengangübergreifende Einstiegsphasen die Wahl des richtigen Studiengangs erleichtern. Allerdings verweist die uniko auf Einschränkungen: Bei der Auflassung von Studiengängen bräuchte es etwa Übergangsfristen für die bereits Inskribierten, Uni-Personal könne im Falle von Zusammenlegungen nicht einfach versetzt werden.

Endgültige Planungssicherheit werden die Universitäten mit Samstag übrigens noch nicht haben: Sobald das Gesamtbudget fixiert ist, stehen die Verhandlungen zwischen dem Ministerium und den einzelnen Universitäten an, die das gesamte nächste Jahr in Anspruch nehmen dürften. Konkrete Sparmaßnahmen wie die Streichung oder Zusammenlegung von Studiengängen kann Holzleitner den Bildungseinrichtungen dabei übrigens nicht diktieren. „Es gibt – zum Glück – die Freiheit der Forschung und der Wissenschaft“, wird in ihrem Ministerium betont.