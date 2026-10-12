Diesen oststeirischen Musikschulen fehlt nach Sparbudget Geld

„Im laufenden Schuljahr ein Schlag ins Gesicht“: Das Sparbudget der Landesregierung trifft Musikschulen in der Region unterschiedlich. Gemeinden arbeiten intensiv an Lösungen, Mehrkosten für Schüler und Eltern will man vermeiden.

Das Sparbudget der blau-schwarzen Landesregierung trifft die Musikschulen der Region unterschiedlich. Wie berichtet, fließt künftig kein Geld mehr vom Land an die Gemeinden, um Kostenbeiträge für Musikschulen abzufedern. Während man in Hartberg und Pöllau gerade mögliche Lösungen diskutiert, blicken andere Standorte wie Ilz oder Fürstenfeld sorgenfrei in die Zukunft. Grund dafür: Dort hat man solche Ausgleichszahlungen nie erhalten.

„Wir sind in der glücklichen Lage, dass es uns nicht betrifft und wir damit auch keinen Verlust haben“, ist Alfred Reiter, Musikschuldirektor in Fürstenfeld, erleichtert. Anders die Situation in Hartberg. Die dort ansässige Musikschule zählt 570 Schüler, die Streichung der Ausgleichszahlung hat zur Folge, dass knapp 200.000 Euro fehlen, wie Bürgermeister Marcus Martschitsch vorrechnet. Dass die Mehrkosten auf die Musikschüler und damit auf deren Eltern abgewälzt werden, davor brauche sich aber niemand zu fürchten, versprechen sowohl Bürgermeister als auch Musikschuldirektor Alois Lugitsch. „Die Gemeinde wird den größten Teil stemmen“, sagt Martschitsch. Lugitsch fügt hinzu: „Wir sind mit der Stadtgemeinde gerade am Rechnen, wie wir das kompensieren können.“

Musikschuldirektor Alois Lugitsch tüftelt gerade gemeinsam mit der Stadtgemeinde Hartberg, wie man die fehlenden Ausgleichszahlungen kompensieren könnte

Zu wenige finanzielle Ressourcen

Besorgt ist hingegen Monika Hofstätter, Direktorin der Musikschule Pöllau-Vorau-Joglland: „Es ist ein Einschnitt, mit dem niemand gerechnet hat, vor allem im laufenden Schulbetrieb. Darauf waren wir nicht vorbereitet.“ Was das konkret für die Schüler ihrer Schule heiße, könne sie zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht abschätzen.

Ratlos ist man auch in der Marktgemeinde Pöllau. „Es trifft uns schwer. Wir haben zu wenige finanzielle Ressourcen, um diese Beiträge zu übernehmen“, sagt Bürgermeister Josef Pfeifer. Konkrete Zahlen hat er noch nicht parat: „Wir müssen erst rechnen.“

Unverständnis

Dass die Fortführung der Ausgleichszahlungen bereits für das laufende Schuljahr nicht mehr vorgesehen ist, stößt bei allen Betroffenen auf Unverständnis. „Ich kann nicht Anfang Oktober etwas machen, das bereits Anfang September Wirksamkeit hätte zeigen müssen“, sagt Martschitsch und fordert: „Das Land muss sich in Zukunft bei solchen Dingen viel früher melden.“

Das sieht auch Robert Ederer, Direktor der Musikschule Ilz und Vorsitzender des Fachverbandes der Musikschuldirektoren der kommunalen Musikschulen in der Steiermark, so: „Im laufenden Schulbetrieb ist das ein Schlag ins Gesicht.“ Es sei zwar allen bewusst, dass gespart werden müsse, dass im Vorfeld nichts kommuniziert wurde, kann aber auch er nicht nachvollziehen: „Man kann nicht nach vier Wochen Betrieb sagen, dass man die Fördergelder streicht, die für 15 Jahre zugesagt waren.“

© Privat Robert Ederer, Musikschuldirektor in Ilz: „Im laufenden Schulbetrieb ist das ein Schlag ins Gesicht“

Seine Musikschule ist allerdings ebenfalls nicht betroffen. Grund dafür ist, dass auch Ilz keine Ausgleichszahlungen erhalten hat. „Es trifft vor allem Schulen mit altem Personal und wenigen Schülern“, weiß er. Dass die Einstellung der Ausgleichszahlungen dazu führen könnte, dass Musikschulen schließen, glaubt er nicht: „Ich hoffe, dass betroffene Bürgermeister nicht resignieren, sondern aktiv werden und gemeinsam mit dem Landesrat an einem nachhaltigen und finanzierbaren Musikschulwesen arbeiten.“ Schließlich gehe es um die Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen.