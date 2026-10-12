Verkostungen, Ausstellungen, Einblicke hinter die Kulissen: Am Freitag laden in der Grazer Annenstraße ansässige Unternehmen zum Aktionstag.

Dass Leerstand in der Grazer Annenstraße wie in der Innenstadt ein Thema ist, soll am kommenden Freitag (16. Oktober) in den Hintergrund rücken. Betriebe, Vereine und Initiativen haben sich zusammengetan, um im Rahmen eines Aktionstags das vor den Vorhang zu holen, was die Annenstraße auch ausmacht: namhafte lokale Unternehmen und gefragte Anlaufstellen. Unter dem Titel „AnnenVibes“ soll sichtbar werden, wie vielfältig, kreativ und lebendig die Annenstraße ist, so die Initiatoren.

„AnnenVibes ist kein klassisches Straßenfest, sondern ein gemeinsames Angebot der Menschen und Betriebe entlang der Annenstraße“, erklärt Bernhard Brandstätter von Cookina. Gemeinsam mit Augenoptiker Kurt Otter und dem Stadtlabor hat er den Aktionstag initiiert. Mit der Idee konnte man auch das Citymanagement überzeugen. AnnenVibes zählt zu jenen Projekten, die sich beim Ideenwettbewerb „Impulse für die Grazer Innenstadt“ durchsetzen konnten und in der Folge von der Stadt gefördert werden. Geht es nach den Organisatoren, soll AnnenVibes in Zukunft jährlich stattfinden.

Umfangreiches Programm

Das selbstgestaltete Programm der Unternehmer und Unternehmerinnen zwischen 10 und 19 Uhr ist vielfältig. Bei vielen Betrieben in der Straße kann man im Lauf des Tages hinter die Kulissen blicken. Dazu kommen Aktionen am Metahofplatz, am Esperantoplatz und in der Dominikanergasse. Unter den vielen Programmpunkten im öffentlichen Raum: Vibes Fitness lädt am Metahofplatz zur kostenlosen Sporteinheit, beim Alpenverein gibt es Filmvorführungen, bei Rundgängen mit Discover Graz kann man das Annenviertel entdecken.