Contra: Kein Kaffee am Morgen – undenkbar

Ja, Kaffee wird durch die steigenden Preise zum Luxusgut. Aber deswegen darauf verzichten? Nein, wer seinen Kaffee in der Früh trinken will, der soll und wird ihn auch weiterhin trinken, Preis hin oder her. Vielmehr geht es doch um die Frage, trinke ich am Tag unbedacht zig Tassen Kaffee oder genieße ich stattdessen wieder. Und achte darauf, welchen Kaffee ich trinke, woher er kommt, ob die Preise fair sind. Wer nämlich darauf schaut, der muss auch heute schon tiefer in die Tasche greifen. Die Zeiten der Kaffee-Schnäppchen sind vorbei. Und das ist auch gut so, denn weniger ist manchmal mehr.

Verena Wannisch