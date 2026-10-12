2,40 Euro leeren Warenkörbe. Die neue, nationale Paketabgabe wirkt sich unmittelbar auf die Mengen aus, erklärt die Österreichische Post. Sie erwartet heuer dennoch wieder einen Paketrekord.

Seit 1. Oktober ist in Österreich die nationale Paketabgabe in Kraft: 2,40 Euro (inklusive Mehrwertsteuer) werden fällig, wenn man online eine Bestellung tätigt (Versandhändler mit weniger als 100 Millionen Euro Umsatz sind davon nicht betroffen). Wie berichtet, sorgt diese Abgabe für viel Aufregung und Kritik von Konsumentenseite, vom Handel – und mittlerweile auch innerhalb der Regierungskoalition, die sie beschlossen hat.

Die Österreichische Post kann bereits sagen, wie sich diese Abgabe auswirkt: „Sie führt branchenweit zu einem sofortigen Rückgang der Paketmengen von rund zehn Prozent im Schnitt“, erklärt Peter Umundum, Logistikvorstand des teilstaatlichen Unternehmens, der Kleinen Zeitung. „Es trifft die großen Händler. Es kommt zu vielen Abbrüchen im Checkout-Prozess einer Bestellung“, so Umundum, denn dort wird die Abgabe ausgewiesen.

30 Prozent weniger Pakete aus Drittländern

Ein kurzer Blick zurück: Seit Juli hebt die EU für Pakete aus Drittländern wie China drei Euro Pauschalzoll ein. Die als Schutzmaßnahme für europäische Händler gedachte Maßnahme sorgte in den ersten zwei Wochen für einen Rückgang der Paketmengen um 50 Prozent, wie die Post damals erläuterte. Hier kam es mittlerweile wieder zu einer leichten Erholung des Marktes, so Umundum: „Seit 1. Juli stehen wir jetzt bei einer Mengenreduktion von rund 30 Prozent aus Drittländern. Da der Anteil der Drittstaatenpakete etwa zehn Prozent unserer Gesamtmenge ausmacht, beträgt das Minus drei Prozent.“

Ich verstehe den Schutz des europäischen Marktes. Aber die Finanzierung der Mehrwertsteuersenkung hätte ich anders gelöst. — Peter Umundum , Logistikvorstand der Österreichischen Post

Der Grund für die Erholung liege darin, dass asiatische E-Commerce-Plattformen wie Temu und Shein große Logistikhubs in Europa aufgebaut haben und zum Teil von hier aus versenden. Dann wird der Zoll nicht fällig. Aber: Bereits ab November wird die EU zusätzlich zwei Euro Bearbeitungsgebühr für jedes Paket aus Drittländern einheben – eine weitere Abgabe also. Die Post erwartet, dass sich das Geschäft ins EU-Inland verlagert.

Post erwartet Rekord

Trotz der regulatorischen Eingriffe geht Umundum für 2026 abermals von einem Wachstum und neuem Rekord bei den transportierten Paketmengen aus. Die Post zehrt einerseits noch von einer starken Zunahme um neun Prozent im ersten Halbjahr. Andererseits führt sie das auf den konsequenten Ausbau ihres 24-Stunden-Angebotes zurück – Abholstationen und Selbstbedienungsfilialen. „E-Commerce ist innovativ und er ist kundenfreundlich. Wir sehen auch für 2027 ein Wachstum“, sagt Umundum.

Bis zu 23 Millionen Pakete im Dezember

Die bundesweit größte SB-Filiale, im September 2025 eröffnet, befindet sich übrigens in Graz in der Idlhofgasse. In ganz Österreich gibt es 40 – und die Post wünscht sich, dass die Standorte auch vom Regulator als vollwertige Filialen anerkannt werden. Ein Abtausch mit Postfilialen in Bedienung sei aber nicht geplant, versichert der Postvorstand. Im Gegenteil werde dort das Angebot ausgebaut, wenn man demnächst nach dem Mobilfunkmarkt auch in den Energiemarkt einsteigen werde.

Derzeit laufen beim Paket-Marktführer die Vorbereitungen für die Hochsaison – Black Friday und Weihnachten – auf Hochtouren. Die Post verstärkt sich mit rund 1000 zusätzlichen Zustellerinnen und Zustellern und rechnet im Dezember mit 22 bis 23 Millionen Paketen (plus fünf Prozent), etwa 3,4 Millionen Pakete werden auf die Steiermark entfallen, 1,3 Millionen auf Kärnten.