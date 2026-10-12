Auf Augenhöhe: Erstes Treffen für lange Menschen in Kärnten

Zu kurze Betten, zu wenig Beinfreiheit und ständig Fragen zur Körpergröße: „Lange Menschen Österreich“ lädt erstmals zu Kärntner Treffen in Villach ein.

Die Küchenarbeitsplatte ist zu niedrig, das Bett zu kurz, im Bus fehlt es an Platz für die Beine. Wer andere um einen Kopf oder mehr überragt, muss sich im Alltag oft mit Dingen arrangieren, die für die meisten Menschen passen. Carina Obermann kennt das. Die 59-jährige Wienerin ist 1,88 Meter groß und hat vor fünf Jahren „Lange Menschen Österreich“ ins Leben gerufen. Die Bezeichnung „lange Menschen“ hat Obermann bewusst gewählt: Während „groß“ auch Macht oder Bedeutung ausdrücken könne, gehe es bei „lang“ eindeutig um die Körpergröße. Nun lädt die Vereinigung erstmals zu einem Treffen nach Kärnten in den Villacher Brauhof ein.

Obermann möchte Menschen zusammenbringen, die ähnliche Erfahrungen machen. Und sie will zeigen, wie viele Hürden eine außergewöhnliche Körpergröße mit sich bringt: „Ich habe festgestellt, dass das der Gesellschaft nicht bewusst ist“, sagt sie im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. Rund 200 Menschen aus ganz Österreich sind inzwischen über „Lange Menschen Österreich“ vernetzt.

Kleidung finden und miteinander reden „auf Augenhöhe“

Bei den Treffen geht es auch um praktische Tipps: Wo bekommt man ausreichend lange Kleidung? Welche Geschäfte führen große Schuhe? Auch die Suche nach einem passenden Auto kann für Menschen jenseits der Zwei-Meter-Marke schwierig werden. Dazu kommen zu niedrige Tische oder Dienstkleidung, die nicht lang genug ist. Mindestens ebenso wichtig ist Obermann der persönliche Austausch. Gerade Frauen, die größer sind als der österreichische Durchschnittsmann, fallen im Alltag auf: „Fragen nach der Körpergröße und Sprüche wie ‚Wie ist das Wetter da oben?‘ gehören leider dazu.“ In der Gruppe verändert sich das Gefühl: „Man ist einmal nicht die Ausnahme“, erklärt Obermann.

Lange Menschen-Treffen Villach „Lange Menschen Österreich“ ist eine Gemeinschaft, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Herausforderungen für groß gewachsene Menschen in der Gesellschaft und im Alltag zu erleichtern. Gemeinsam sind wir nicht zu übersehen. Das Treffen in Villach findet am Donnerstag, 22. Oktober, ab 18.30 Uhr im Brauhof statt. Willkommen sind Frauen ab einer Größe von 180 cm und Männer ab 190 cm.

Dabei sollen die Treffen vor allem Freude machen. In Wien geht die Gemeinschaft gemeinsam essen, spielt Billard, Bowling oder Tischtennis und besucht Ausstellungen. Was unternommen wird, richtet sich nach den Wünschen der Teilnehmenden.

Bereits fünf Anmeldungen für Villach

Nach Treffen in der Steiermark und in Salzburg bringt Obermann jetzt Menschen in Kärnten zusammen. Der Kontakt zu Region Villach-Faaker See-Ossiacher See-Geschäftsführer Georg Overs brachte sie auf die Idee, ein Treffen in Villach zu organisieren. Fünf Personen haben sich bisher bereits angemeldet, Obermann hofft auf weitere Interessierte aus ganz Kärnten. Beim gemeinsamen Essen in Villach soll es zunächst ums Kennenlernen gehen und darum, ob Interesse an weiteren Treffen besteht.