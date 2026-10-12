Aus von Musikschulzahlungen: Voitsbergs Gemeinden unter Druck

Das Aus wurde rückwirkend für das laufende Schuljahr beschlossen. Den Stadtgemeinden Voitsberg und Bärnbach fehlen damit zusammen rund 189.000 Euro.

Der Ärger ist groß bei den Bürgermeistern jener Voitsberger Gemeinden, die Träger einer Musikschule sind: In der vergangenen Woche wurde bekannt, dass an die Musikschulgemeinden schon ab dem laufenden Schuljahr, also rückwirkend, keine Ausgleichszahlungen aus dem Ressort von Bildungslandesrat Stefan Hermann (FPÖ) mehr fließen. 3,3 Millionen Euro soll die Maßnahme einsparen. Im Büro von Hermann bezeichnete man die Maßnahme bereits zuvor als „schwierig, jedoch für die Budgetkonsolidierung notwendig.“

© Die Abbilderei Die Musikschule in Bärnbach

Der Ausgleich war ausgezahlt worden, seit das Land Steiermark im Jahr 2019 die Musikschulfinanzierung von personalbezogener Förderung auf eine schülerbezogene umgestellt hatte. Gemeinden, die damit schlechter ausstiegen, sollten die Effekte durch den Ausgleich abfedern können. Damit ist nun Schluss.

Jedenfalls betroffen: Bärnbach und Voitsberg

Den Stadtgemeinden Voitsberg und Bärnbach werden damit nächstes Jahr rund 103.000 Euro beziehungsweise rund 86.000 Euro fehlen. Die Gemeinde Ligist ist trotz eigener Musikschule nicht betroffen, sie hat die Ausgleichszahlungen auch in den vergangenen Jahren nicht erhalten. In Köflach muss die Lage noch geprüft werden. „Wir sollten im Laufe der Woche Bescheid wissen“, informiert Bürgermeister Helmut Linhart. Eine offizielle Nachricht habe die Stadtgemeinde nämlich nicht bekommen, im vergangenen Jahr wurde die Ausgleichszahlung aber geleistet.

© J. Reicher | Stadtgemeinde Voitsberg Bernd Osprian, Bürgermeister von Voitsberg

Kritik von Bürgermeistern

Für die Eltern von Musikschülern ändert sich für das laufende Schuljahr nichts. Denn die Verträge wurden längst beschlossen, weder Voitsberg noch Bärnbach könnten die Beiträge für das Schuljahr 2026/27 noch erhöhen. „Die Nachricht kam für uns sehr überraschend. Und man kann natürlich den Eltern jetzt nicht gegenübertreten und sagen, dass man die Beiträge im Nachhinein anpasst. Das Land meint aber offenbar, das mit uns Gemeinden schon machen zu können“, ärgert sich Bernd Osprian, Ortschef von Voitsberg.

© KLZ / Stefan Pajman Bärnbachs Bürgermeister und Landtagsabgeordneter (SPÖ) Jochen Bocksruker

„Die Konsequenzen müssen wir als Gemeinde schlucken“, gibt ihm sein Bärnbacher Amtskollege Jochen Bocksruker recht, dem auch noch etwas anderes sauer aufstößt: „Die FPÖ plärrt nach Volkskultur. Und dann wird bei Trompete, Klarinette und Co., bei einer Bildungsförderung für unsere Kinder, die Unterstützung gestrichen?“

Wolfgang Jud, Leiter der Musikschulen in Bärnbach und Voitsberg, an denen zusammen rund 700 Kinder unterrichtet werden, sagt: „Wie es im nächsten Schuljahr mit den Beiträgen weitergeht, kann noch niemand sagen. Bei Erhöhungen könnte es für manche Familien aber sicher knapp werden.“