„Ich bin nun frei“: Große Trauer um beliebte Judenburger Lehrerin

Viele Jahre bot die Murtaler Unternehmerin und Lehrerin Katharina Beserowicz dem Krebs die Stirn. Am 10. Oktober ging ihr Weg nun zu Ende. Mit einer berührenden Nachricht wandte sie sich ein letztes Mal an ihre Freunde.

„Nach vielen Jahren des Starkseins, Hoffens und Kämpfens gegen den Krebs ist mein Weg nun zu Ende gegangen.“ Mit diesen Worten wandte sich Katharina Beserowicz ein letztes Mal an ihre Freunde in sozialen Netzwerken. Am 10. Oktober, nur wenige Wochen vor ihrem 55. Geburtstag, erlag die Judenburgerin ihrem langen Krebsleiden.

Mit ihrer Diagnose ging die bekannte Unternehmerin stets offen um. 2018 entdeckte sie beim Duschen einen Knoten in der Brust. Der Tumor wird bestrahlt, nur ein Jahr später kehrt der aggressive Krebs zurück, diesmal mit Metastasen. Die Krankheit ist nicht mehr heilbar, teilt man der Judenburgerin mit. Sie geht daraufhin 270 Kilometer zu Fuß den Jakobsweg und setzt sich öffentlich für Brustkrebs-Früherkennung ein.

„Nehme mein Leben so an, wie es ist“

Viele Jahre lang führt die gebürtige Polin den „Beauty Room“ in der Judenburger Burggasse. Dort spezialisiert sie sich auf die Mikropigmentierung von Brustwarzen nach einer Mastektomie und hilft so anderen Krebspatientinnen. Doch ihre eigene Krankheit lässt sich nicht mehr aufhalten – der Krebs streut weiter. Über ihren Weg durch den Dschungel an Behandlungen schreibt sie in ihrem Blog „Mein Leben mit dem Krebs“. Chemotherapien, Bestrahlungen, Anti-Hormon-Therapien, zuletzt die PIPAC-Methode: Trotz aller Nebenwirkungen blieb Beserowicz stets positiv gestimmt.

© KK 2024 ging Katharina Beserowicz den Jakobsweg

Man ist angesichts ihres langen Leidensweges versucht zu schreiben, sie habe den Kampf verloren. Aber das ist eine Plattitüde, die Katharina Beserowicz nicht gerecht wird. Viele Jahre hielt sie einen übermächtigen Gegner in Schach und strafte alle Prognosen Lügen. Von einem Kampf gegen die Krankheit wollte sie auch im August nicht sprechen, als wir sie zu einem Interview getroffen haben: „Ich genieße jeden Tag, ich sage danke und nehme mein Leben so an, wie es ist.“

Schulgemeinschaft trauert

Aus der Selbstständigkeit wechselte Katharina Beserowicz vor drei Jahren in das Schulwesen. Die studierte Germanistin und Pädagogin begann an der Mittelschule Judenburg zu unterrichten. Dort ist die Trauer um die beliebte Pädagogin am Montag groß: „Wir verlieren eine großartige Kollegin und Freundin“, versucht Schulleiter Marco Krätschmer Worte für den Verlust zu finden. „Katharina war für ihre Schülerinnen und Schüler immer da. Ihr Lachen, ihr Engagement werden uns fehlen. Sie hinterlässt große Fußstapfen.“

© KLZ / Sarah Ruckhofer Ihre Haustiere gaben ihr stets Kraft, im Bild Katze Blue

In ihrer letzten Botschaft hält Katharina Beserowicz am Positiven fest: „Ich möchte mich von Herzen bei all den Menschen bedanken, die mich auf diesem Weg begleitet haben, für mich da waren, an mich gedacht, mit mir gelacht, geweint und gehofft haben. Eure Liebe, eure Unterstützung und die gemeinsamen Erinnerungen haben mir unglaublich viel bedeutet“, schrieb sie vor ihrem Tod. „Bitte erinnert euch nicht nur an die schweren Zeiten, sondern vor allem an die schönen Momente, die wir miteinander teilen durften. Seid nicht traurig, weil ich gegangen bin, sondern dankbar für die Zeit, die wir miteinander hatten. Ich bin nun frei.“

Katharina Beserowicz hinterlässt ihren Sohn Pascal sowie ihre zwei Katzen Blue und Blacky.