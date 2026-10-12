Einsatz auf der Grazer Bahnhofskreuzung: Weil ein Kleintransporter zu brennen begann, rückte die Berufsfeuerwehr aus. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Der Bahnhofgürtel in Graz ist zwischen dem Kalvariengürtel und der Keplerstraße nach einem Fahrzeugbrand gesperrt, berichtet unter anderem das Antenne-Verkehrsservice. Autos werden umgeleitet, ein Stau mit Zeitverlust von ca. 10 Minuten bildete sich.

Die Grazer Berufsfeuerwehr war seit ca. 8.30 Uhr mit 17 Mann im Einsatz und konnte den Brand rasch löschen – Augenzeugen zufolge war am Eggenberger Gürtel auf Höhe „Cleverfit“ und „Welcome Center“ ein Kleintransporter in Brand geraten. Die Ursache ist unbekannt.