„Barfuß im Park“: In Maria Gail sorgt ein Klassiker für Lacher

Noch bis 24. Oktober zeigt das Kulturspektrum Maria Gail die Komödie von Neil Simon. Neben den Pointen überzeugt vor allem die Situationskomik.

Frisch verheiratet und schon mitten in der ersten Ehekrise. In der Komödie „Barfuß im Park“ von Neil Simon prallen zwei Welten aufeinander. Das Kulturspektrum Maria Gail bringt den 1963 uraufgeführten Klassiker unter der Regie von Peter Paul Beck noch bis 24. Oktober auf die Bühne des Kulturhauses Maria Gail.

Zum Inhalt Im Mittelpunkt stehen die frisch vermählten Corie und Paul. Sie ist temperamentvoll und abenteuerlustig, er ein pflichtbewusster Anwalt, der Sicherheit und Ordnung liebt. Kaum ist die gemeinsame Wohnung im letzten Stockwerk eines Hauses in New York bezogen, wird das junge Eheglück auf eine harte Probe gestellt. Eine umtriebige Mutter und ein exzentrischer Nachbar sorgen für zusätzliche Turbulenzen.

Die Pointen sitzen

Dass die turbulente Beziehungskomödie auch mehr als 60 Jahre nach ihrer Uraufführung bestens funktioniert, liegt vor allem am spielfreudigen Ensemble. Unter der Regie von Peter Paul Beck entfaltet sich ein kurzweiliger Theaterabend, bei dem eine Pointe auf die nächste folgt, ohne dass die Figuren dabei auf der Strecke bleiben. Angelika Isopp und Marcel Mathieu Zöttl glänzen als ungleiches Ehepaar. Mit viel Temperament, überzeugender Mimik und bemerkenswertem Körpereinsatz liefern sie sich einen komischen Schlagabtausch. Dabei stimmt nicht nur das Zusammenspiel, sondern auch das Gespür für den richtigen Augenblick, um eine Pointe zur Wirkung zu bringen.

© KK/Claudia Krierer-Benigni Die fünf Darstellerinnen und Darsteller zeigen vollen Körpereinsatz

Auch Petra Kada-Damith, Christian Uhlschmied und Daniela Schluga stehen dem um nichts nach. Alle fünf Darsteller überzeugen mit einer ansteckenden Spielfreude, die sich unmittelbar auf das Publikum überträgt. Selbst in den turbulentesten Szenen bleibt das Zusammenspiel stimmig. Besonders reizvoll ist, dass die bewusst überzeichneten Charaktere trotz aller Übertreibung erstaunlich vertraut wirken. Jeder dürfte jemanden kennen, der ähnlich tickt. So wird aus dem turbulenten Bühnengeschehen eine amüsante Beobachtung menschlicher Eigenheiten, bei der man nicht nur herzhaft lacht, sondern mit den Figuren auch mitfiebert.

Die weiteren Termine

Zu sehen ist das Stück noch am 16., 17., 23. und 24. Oktober, jeweils um 20 Uhr, sowie am 18. Oktober um 18 Uhr. Kartenreservierungen sind unter 0676/473 68 70 möglich.