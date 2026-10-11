Ist Graz doch eine Läuferstadt?

Der Marathon in Graz: Beste Stimmung, Bestleistungen und ganz viel Emotionen.

Vor einer Woche wurden noch in Krisensitzungen Schlechtwetter-Szenarien ausgearbeitet; die Prognosen verhießen nichts Gutes. Doch am Marathon-Tag zeigte sich das Wetter in Graz schließlich von seiner besten Seite. Und ganz ehrlich: Alles andere als das wäre für den 33. Marathon in Graz unwürdig gewesen.

Ein neuer Teilnehmerrekord, eine ansprechende Siegerzeit bei den Herren, eine steirische Siegerin und – rein sportlich – eine alles überstrahlende Julia Mayer mit einem neuen Rekord über den Halbmarathon. Und wenn die in der Zwischenzeit erfahrene 33-Jährige Graz als „komplett crazy“ lobt, weil sie die Anfeuerungen selbst der anderen Läufer beflügelten, dann sollte man nicht widersprechen.

Es war erfrischend zu sehen, wie viele junge Menschen und Jugendliche schon am Start zu Tausenden von der Oper auf die Strecken gingen. Ebenso toll, dass der Anteil der Läuferinnen stetig steigt. Es tut gut zu sehen, dass die Strecke in Graz offenbar ein „sehr, sehr schneller Boden“ ist, wie Mayer meinte, dass die Begeisterung auch am Streckenrand von Jahr zu Jahr wächst. Graz scheint tatsächlich eine Läuferstadt zu sein. Und das tut uns allen gut.