Wie man mit etwas Hilfe die letzten Meter des Graz Marathons schafft

Kleine Zeitung Sonderreporter Michael Großschädl war beim Graz-Marathon dabei - aber nicht als Athlet, sondern als Fan mit vollem Körpereinsatz.

Dass er sportlich einiges in den Beinen hat, bewies Kleine-Zeitung-Sonderreporter Michael Großschädl bereits. 2023 lief er den Graz-Halbmarathon – ohne dabei auf Spaß und Scherze zu verzichten. Hier gibt es die Reportage zum Nachschauen. Seither weiß Großschädl aber auch, wie wichtig motivierte Fans sind, und stellte sich in diesem Jahr selbst an den Straßenrand, um die tausenden Teilnehmerinnen entlang der Strecke zu motivieren. Was er dabei erlebte - und ob er nun selbst wieder motiviert ist - sehen Sie im Video.