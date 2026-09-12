Sonderreporter Michael Großschädel am After-Work-Markt in Klagenfurt

Der letzte After-Work-Markt dieser Saison ging am Freitag über die Bühne. Doch wer hat vor der Party überhaupt gearbeitet? Wir haben nachgefragt.

Hoch die Hände Wochenende! Freitagabend war beim After-Work-Markt in Klagenfurt wieder Party angesagt. Aber wer hat vor dem Fest überhaupt gearbeitet? Und: Trinkt uns die KI, nachdem sie uns schon die Jobs wegnimmt, auch das Bier weg? Kleine Zeitung-Sonderreporter Michael Großschädel hat sich unter die Feiernden begeben, nachgefragt und mitgetanzt. Und er hat am Benediktinermarkt auch Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider getroffen und ihm gleich einen Slogan für die nächstjährige Gemeinderatswahl vorgeschlagen. Welchen sehen Sie in diesem Video.