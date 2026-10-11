Auto krachte auf der A 2 gegen Leitschiene und landete auf dem Dach

Zwei der drei jungen Insassen aus Wien wurden bei dem Unfall bei Hartberg verletzt. Autobahn war rund eineinhalb Stunden gesperrt.

Auf der Südautobahn (A 2) zwischen den Anschlussstellen Hartberg und Sebersdorf ist es am frühen Sonntagmorgen zu einem schweren Unfall mit anschließender Autobahnsperre gekommen. Laut Polizei war gegen 5.40 Uhr ein Auto in Fahrtrichtung Wien aus noch ungeklärter Ursache gegen die Betonmittelleitwand gekracht. Dann schlitterte das Fahrzeug noch mehrere Meter die Leitwand entlang und blieb schließlich zwischen den beiden Fahrstreifen auf dem Dach liegen.

Im Fahrzeug hatten sich drei Personen aus Wien im Alter zwischen 18 und 20 Jahren befunden. Zwei konnten das Fahrzeug noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte verlassen, eine weitere war im Auto eingeklemmt. Sie wurde von den Kräften der Freiwilligen Feuerwehr Hartberg mit hydraulischem Rettungsgerät in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz aus dem Fahrzeug befreit, das Rote Kreuz

© FF Hartberg Die A 2 war rund 1,5 Stunden lang gesperrt

Rettung brachte jungen Insassen ins Spital

Laut Polizei erlitten zwei Personen Verletzungen unbestimmten Grades und wurden vom Roten Kreuz ins Krankenhaus Oberwart eingeliefert. Alkohol war nicht im Spiel.

Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Südautobahn in Richtung Wien rund eineinhalb Stunden komplett gesperrt. Die Feuerwehr transportierte das Unfallwrack ab.