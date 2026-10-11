Nächtlicher Einsatz auf der A9: Pkw fuhr gegen Betonleitwand

Binnen weniger Stunden forderten zwei Unfälle auf der Pyhrnautobahn die Feuerwehren: Ein Pkw stieß gegen die Leitwand, davor waren mehrere Fahrzeuge miteinander kollidiert.

Mitten in der Nacht auf Sonntag, kurz nach 3 Uhr, wurden die Feuerwehren Deutschfeistritz und Friesach/Wörth gemäß Autobahnalarmplan alarmiert: Auf der A 9 zwischen dem Schartnerkogeltunnel und dem Knoten Deutschfeistritz solle sich in Fahrtrichtung Spielfeld ein rauchender Pkw befinden.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, stellten sie fest, dass es sich um keinen Fahrzeugbrand, sondern um einen Verkehrsunfall handelte. Ein Pkw war aus unbekannter Ursache gegen eine Betonleitwand geprallt und schwer beschädigt auf der Fahrbahn zum Liegen gekommen.

Autobahn war rund zwei Stunden gesperrt

Die beiden Feuerwehren, im Einsatz mit vier Fahrzeugen und 17 Personen, führten vor Ort Absicherungs- und Ölbindearbeiten durch und unterstützten die Fahrzeugbergung. Nach eineinhalb Stunden konnten sie den Einsatz beenden. Die A 9 war im betroffenen Abschnitt laut Asfinag bis kurz vor 5 Uhr früh gesperrt.

Nähere Details zu den am Unfall beteiligten Personen und deren Verletzungsgrad sind nicht bekannt.

Samstag: Mehrere Pkw kollidiert, eine Person verletzt

© FF Deutschfeistritz Am Samstagnachmittag kollidierten mehrere Pkw, eine Person wurde verletzt

Der zweite Einsatz binnen zwei Tagen für die beiden Feuerwehren auf der Autobahn: Am Samstagnachmittag gegen 17.30 Uhr wurden sie zu einem Verkehrsunfall auf der A 9 beim Knoten Deutschfeistritz in Fahrtrichtung Spielfeld alarmiert. Hier waren mehrere Pkw kollidiert, dabei wurde laut Feuerwehr eine Person verletzt und vom anwesenden Rettungsdienst versorgt – Details zu Geschlecht und Verletzungsgrad sind nicht bekannt.

Auch hier führten die Feuerwehren Absicherungs- und Ölbindearbeiten durch und unterstützten die Fahrzeugbergungen. Im Einsatz waren vier Fahrzeuge mit 21 Personen, nach einer Stunde konnte man wieder die Einsatzbereitschaft herstellen.