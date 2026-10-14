Marco Rose: Drei Mal hat ihn der SK Sturm schon geärgert

Die Bilanz des deutschen Bournemouth-Trainers gegen die Grazer ist vor dem Europa-League-Duell positiv. Doch die Schwarz-Weißen sorgten auch für denkwürdige Ausrufezeichen.

Zehn Mal kreuzte Marco Rose in seiner Trainerkarriere die Klingen mit dem SK Sturm – öfter, als mit jedem anderen Verein aus Österreich. Der AFC Bournemouth ist bereits der dritte Klub, mit dem der 50-Jährige auf die Steirer trifft.

Die überwiegende Mehrheit der Duelle geht auf seine erfolgreiche Amtszeit bei Salzburg zurück. Mit RB Leipzig traf er in Rahmen der Champions League auf die Schwarz-Weißen. Mit sechs Siegen und einem Remis ist Roses Bilanz gegen Sturm klar positiv, die drei Niederlagen waren aus Grazer Sicht jedoch Ausrufezeichen.

© GEPA Deni Alar entschied das erste Sturm-Duell mit Marco Rose zu Gunsten der Grazer

Bundesliga 2017/18, Sturm – Salzburg 1:0: Gleich im allerersten Kräftemessen mit einer Rose-Mannschaft fügte Sturm den „Bullen“ am 27. August 2017 in Liebenau eine 0:1-Niderlage zu. Deni Alar (52.) war für das Goldtor verantwortlich. Unter der Anleitung von Franco Foda sollten die Steirer im weiteren Saisonverlauf sogar als Herbstmeister überwintern, ehe er seinen Job in Graz gegen jenen als ÖFB-Teamchef eintauschte.

Für Rose wiederum war es seine erste Niederlage als Salzburg-Trainer überhaupt und sollte bis Anfang April auch die letzte bleiben. „Heute mussten die Jungs in einem Kochtopf agieren und haben ein flottes Spiel abgeliefert. Es gibt viele ernstzunehmende Konkurrenten um den Titel, Sturm ist einer davon“, erklärte der Deutsche damals nach Schlusspfiff. Dies stellte sich weitestgehend als Irrtum heraus, schließlich sollte er RBS zu einem souveränen Meistertitel mit 13 Punkten Vorsprung auf Vize Sturm und als Draufgabe bis ins Halbfinale der Europa League führen. Gleichzeitig war die „Blackies“ für den einzigen wirklichen Makel einer Traumsaison verantwortlich.

Aufstellung: Siebenhandl; Koch, Maresic, Lykogiannis; Hierländer, Lovric (74. Jeggo), Zulj, Potzmann; Huspek (79. Schoissengeyr), Alar (85. Zulechner), Röcher

© GEPA Stefan Hierländer erlöste Sturm im Cupfinale 2018

Cupfinale 2018, Sturm – Salzburg 1:0: Weil es so mancher Erfolgsfan der Gegenwart möglicherweise bereits vergessen hat: Es gab eine Zeit, da dominierte Salzburg das heimische Fußball-Geschehen nach allen Regeln der Kunst. Von 2014 bis 2022 ging Jahr für Jahr das Double in die Mozartstadt. In jedem Jahr? Nein, eine Ausnahme gab es. Am 9. Mai 2018 rang „David“ Sturm den „Goliath“ unter Anleitung von Foda-Nachfolger Heiko Vogel im Cupfinale in Klagenfurt mit einem unvergessenen Kraftakt nieder, der Siegtreffer von Stefan Hierländer (112.) in der Verlängerung hat längst seinen Fixplatz in der Vereinsgeschichte.

© GEPA Marco Rose im Cup-Finale zwischen Salzburg und Sturm im Jahr 2018

„Es war ein Cupfight, bei dem um jeden Zentimeter gekämpft wurde. Wir haben sicher schon bessere Spiele gemacht, Sturm hat sich diesen Sieg verdient“, zeigte sich Rose in der Stunde der Niederlage als fairer Verlierer, „es ist Leistungssport. Wenn man große Ziele hat, und wir sind ein Verein, der klar und deutlich sagt, was er will, dann muss man auch damit rechnen, einmal Ziele zu verpassen.“ Bestimmt ein Trost: In der darauffolgenden Saison holte Rose das Double nach, ehe er sich zu Borussia Mönchengladbach verabschiedete. Salzburgs Titelserie sollte erst 2023 gestoppt werden, als abermals Sturm erst den Cupsieg zelebrierte und 2024 sogar das Double feiern durfte.

Aufstellung: Siebenhandl; Koch, Spendlhofer, Maresic, Potzmann; Hierländer, Jeggo, P. Zulj (122. Schoissengeyr); Alar (118. Lovric), Röcher (102. P. Huspek), Edomwonyi (93. Jantscher)

© GEPA Arjan Malic erzielte Sturms Siegtreffer gegen RB Leipzig

Champions League 2024/25, Sturm – Leipzig 1:0: Besagter Meistertitel katapultierte Sturm in die Königsklasse, wo die Auslosung ein Kräftemessen mit RB Leipzig bescherte. Die „Rasen-Ballsportler“ wurden inzwischen von Rose betreut, der nach Stationen in Gladbach und Dortmund wieder den Getränkehersteller als Arbeitgeber für sich entdeckt hatte. Sturm wiederum wurde von Jürgen Säumel betreut, der das Erbe von Erfolgstrainer Christian Ilzer angetreten hatte.

Am 29. Jänner 2025 ging es für die Grazer vor allem darum, sich versöhnlich vom Champions-League-Abenteuer zu verabschieden. Dies gelang durch einen 1:0-Heimsieg in Klagenfurt, das Goldtor ging auf das Konto von Arjan Malic (42.). „Es ist zu wenig, das muss man ganz klar sagen. Bei allem Respekt vor Sturm, nur wir sind dafür zuständig, dass wir es geschafft haben, dieses Spiel nicht zu gewinnen“, zeigte sich Rose nach Spielende maßlos enttäuscht. Sollte er auch als Bournemouth-Coach eine Niederlage gegen Sturm erklären müssen, könnte man getrost von einer Sensation sprechen.

Aufstellung: Scherpen; Malic, Geyrhofer, Wüthrich, Lavalée; Gorenc Stankovic (86. Hierländer), Chukwuani; Yalcouyé, Kiteishvili; Jatta (74. Camara), Böving (94. Zvonarek)