John Maina Ndirangu triumphiert in 2:11:35 Stunden beim Graz-Marathon

Der Kenianer blieb damit deutlich über der Rekordzeit von 02:08:28 Stunden aus dem Jahr 2023. Der Grund: Zu viel „Verkehr“ auf der Strecke.

Der Sieger der 33. Auflage des Graz-Marathons heißt John Maina Ndirangu. Der Kenianer überquerte in 2:11:35 die Ziellinie bei der Grazer Oper, blieb damit aber deutlich hinter der Rekordzeit von 2:08:28 aus dem Jahr 2023. Auf den Plätzen landeten Ndirangus Landsmänner Simon Thuku (2:13:48) und Gilbert Masai (2:27:58).

„Das Rennen war sehr nett und ich bin sehr glücklich, weil das mein erster Marathon war und ich gleich gewonnen habe“, freute sich Ndirangu, der meinte, dass ab Kilometer 37 zu viele Leute auf der Strecke unterwegs gewesen wären, „und ich daher ein bisschen Zeit verloren habe. Ansonsten wäre wohl eine Zeit um 2:09-Stunden möglich gewesen.“

Bianca Ederer siegt bei den Frauen

Bei den Frauen gewann Bianca Ederer aus Puch bei Weiz in 2:51:36 Stunden. „Als Steirerin in Graz zu gewinnen, ist natürklich etwas ganz besonderes. Ein Megagefühl.“ Die Triathletin hob vor allem die tolle Stimmung hervor: „Das ist irre. Ich habe mir so gewünscht, einmal als Erste die Ziellinie zu überqueren. Und jetzt ist es mir endlich gelungen.“

© GEPA pictures Bianca Ederer

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In dasselbe Horn bläst auch Rennleiter Anton Wippel: „Das Rennen ist von Beginn an gut gelaufen. Die Athleten haben nur zur Mitte des Rennens etwas das Tempo rausgenommen. Am Ende wurde es wieder deutlich schneller, doch gerade in der Innenstadt bei den vielen Läufern ist es quasi unmöglich, eine Spitzenzeit zu erreichen.“