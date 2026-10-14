Am Esperantoplatz findet man erstmals den Charity-Wintermarkt „Pink X-Mas“ der RosaLila PantherInnen. In Seiersberg lockt „Santa’s Secret“ samt Striptease-Auftritten.

Noch ist Mitte Oktober, doch die Vorfreude auf die Weihnachtszeit steigt – ab nächster Woche wird in Graz die Weihnachtsbeleuchtung montiert, und auch die Weihnachtsmärkte sind schon in den Startlöchern. In der Innenstadt ist das mit ein paar Änderungen verbunden – so wandert wegen der Baustelle am Tummelplatz der Adventmarkt „Gutes aus aller Welt“ auf den Franziskanerplatz und der Krippenweg der Geschäftstreibenden in der Stempfergasse legt eine Pause ein.

Was die Weihnachtsfreude der meisten Besucherinnen und Besucher wohl wenig trüben wird, ist eine Änderung im Hintergrund: Erstmals musste der Grazer Advent heuer als eine Großveranstaltung statt als einzelne Märkte angemeldet werden. Ergebnis: Ein Sicherheitskonzept mit Kosten von 172.000 statt geplanten 60.000 Euro wurde notwendig. „Glücklicherweise ist es uns noch gelungen, Gelder umzuschichten, um ein Haar hätte das den Advent in Graz in Gefahr gebracht“, sagt der neue Grazer Wirtschaftsstadtrat René Apfelknab (FPÖ).

Jetzt ist alles auf Schiene, am 20. November sperren die meisten Grazer Adventmärkte auf.

1 / 58 Festlich beleuchtet präsentiert sich jetzt im Advent die Grazer Innenstadt © Klz / Stefan Pajman

„Pink X-Mas“ am Esperantoplatz

So auch der jüngste Neuzugang: „Pink X-Mas“ heißt es ab 20. November täglich am Esperantoplatz, wo die RosaLila PantherInnen heuer erstmals einen Charity-Wintermarkt betreiben. „Weihnachten können alle. Aber in Pink ist es noch besser!“, lautet das Motto. Neben heißem Punsch, Glühwein, Prosecco und Livemusik darf auch eine ordentliche Portion Glitzer nicht fehlen. Man will zeigen, dass Weihnachtsstimmung „auch ein bisschen anders geht – bunt, ein bisschen lauter, herzlich und vor allem für den guten Zweck“. Geboten werden täglich wechselnde Veranstaltungen wie „Single Bells“-Abende für Singles oder „Lass Kevin allein zu Haus“ für Eltern, die dem Weihnachtsstress für ein paar Stunden entfliehen möchten. Das Anliegen dahinter bleibt freilich ein ernstes – der gesamte Erlös des Marktes fließt in die Menschenrechtsprojekte der LGBTIQ+-Interessensvertretung.

„Santa‘s Secret“: Ein „sinnlicher“ Weihnachtsmarkt in Seiersberg

Jene Menschen, denen der christliche Hintergrund von Weihnachten sehr wichtig ist, haben mit dem Neuzugang in Seiersberg wohl keine große Freude, steht doch statt Besinnung eher Sinnliches im Fokus: In einem beheizten Zirkuszelt neben dem Hornbach, gleich bei der Autobahnabfahrt, macht ab 27. November erstmals „Santa‘s Secret“ Station. Auf einer 360-Grad-Showbühne stehen unter anderem Burlesque- und Travestieshows, Konzerte mit „De Zwa“, „Bon Jovi Tribute“ und ein Revival des Grazer Kultclubs „Bang“ auf dem Programm. Die Themenbars tragen Namen wie „Santa‘s Kuschelhütte“ oder „Bad Santa“-Bar. Herzstück ist der Markt in Form einer Flaniermeile mit dem Namen „Secret Alley“ (geheime Gasse) – hier gibt es Aussteller aus den Bereichen Kunsthandwerk bis Geschenkideen, kulinarische Spezialitäten und vieles mehr. Geöffnet ist je von Donnerstag bis Sonntag von 14 bis 22 Uhr, der Zutritt ist erst ab 16 Jahren möglich.