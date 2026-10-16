Alpe-Adria-Newsletter: Kulinarische Sünden im Süden

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Die Geschichte ist nicht nett, aber das Ausflugsziel spektakulär: Nur wenige Kilometer von den beliebten kroatischen Urlaubsorten Rovinj und Vrsar entfernt liegt Dvigrad, das seit mehr als 350 Jahren eine echte Geisterstadt ist. Pest-, Cholera- und Malaria-Epidemien haben den Ort „leer gefegt“, die letzten Überlebenden zogen im Jahr 1650 freiwillig weg.

Zurückgeblieben ist ein gigantischer Lost Place, der zwar nicht viele Touristen anzieht, aber beruhigenderweise immer gerade so viele, dass man nicht ganz allein durch die Gassen schlendern muss. Und was mögliche mulmige Gefühle zusätzlich lindert: Der Eintritt ist frei!

Oberkrainer machen den Abflug

Von Begunje nach Buenos Aires: Der slowenische Volksmusikstar Sašo Avsenik gibt mit seinen Oberkrainern erstmals drei Konzerte in Argentinien. Gleichzeitig sucht die Gruppe, deren „Hallo kleine Maus“ auch in Österreich bei keinem Zeltfest fehlen darf, einen neuen Sänger.

Kulinarische Sünden, die vielen aufstoßen

Exklusiv vorab: Autor Stefan Maiwald schreibt für die Kleine Zeitung regelmäßig über den Alltag in Grado. Diesmal berichtet er über die kulinarische Sünde eines Urlaubers und Probleme in der Schulkantine. Die Fälle hängen – unglaublich, aber wahr – sogar zusammen.

So bunt wird’s im Advent in Kroatien

In zehn Wochen ist Weihnachten. Die Hütten für die Advent- und Christkindlmärkte werden langsam aus dem Lager geholt – auch in Kroatien. Dort geht es in der angeblich besinnlichen Zeit etwas mediterraner zu. Details finden Sie in unserem Programmüberblick von Opatija über Pula, Zagreb und Zadar bis Varaždin.

Frischer Fisch ohne Umwege

Wer früh genug dran ist, kann Wirtin Deborah dabei zusehen, wie sie beim Frischfisch-Lieferanten mit Akribie die schönsten Exemplare auswählt. Nur das Beste und Frischeste kommt in die Töpfe und Pfannen ihres Ristorante „Il Gabbiano“ im friulanischen Villaggio del Pescatore.

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Finnwal in Grado „gestrandet“

Das Skelett eines zehn Meter langen Finnwals ist die Hauptattraktion einer neuen Sonderausstellung im Museum für Unterwasserarchäologie im oberitalienischen Grado. Im Mittelmeer schwimmen Schätzungen zufolge noch 1200 bis 1400 seiner Artgenossen.

Eine Reise durch die slowenische Weinwelt

Im slowenischen Marburg geht am 21. Oktober zum bereits 17. Mal der Salon VinDel über die Bühne. Von 12 bis 18 Uhr verwandeln sich der Kazina-Saal und die Foyers des Slowenischen Nationaltheaters in einen Treffpunkt für Winzer, Sommeliers und neugierige Genießer. Im Mittelpunkt stehen slowenische Weine, internationale Delikatessen und persönliche Begegnungen mit den Produzenten.

Bieterrennen um italienischen Kaffeeröster

In Italien bahnt sich ein Milliarden-Deal an: Im Rennen um die Übernahme des Kaffeeproduzenten Massimo Zanetti Beverage (MZB) gibt es fünf Interessenten. Zum Unternehmen, das bis zu 1,2 Milliarden Euro wert ist, gehört u. a. die Marke Segafredo.