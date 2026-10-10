„Megaunglücklich!“ Aluminium-Pech verhindert eine GAK-Sensation

Der GAK rang Ligakrösus Salzburg ein 0:0 ab, hätte den Mozartstädtern aber auch die erste Niederlage der Saison zufügen können und wusste das nach dem Spiel auch.

Rund fünf Minuten vor dem Ablaufen der 90 Minuten bekam der GAK einen Freistoß in aussichtsreicher Position zugesprochen. Vor der Ausführung erhoben sich die Zuschauer in der Hoffnung von ihren Plätzen, mit unterstützendem Beifall zu helfen, den Ball vielleicht doch noch zur Führung quasi ins Salzburger Tor zu klatschen. Ein Wunsch, der nicht in Erfüllung gehen sollte. Die Rotjacken und der finanzstärkste Bundesligavertreter trennten sich mit einem 0:0 der unterhaltsameren Sorte. Ein Ergebnis, das die Hausherren zwar zufriedenstellte, aber aufgrund des Spielverlaufs durchaus zwei möglichen Punkten nachtrauern ließ.

„Wenn man nach einem 0:0 gegen Salzburg ein bisschen damit hadert, dass man nicht gewinnt, sind wir schon auf einem guten Weg“, analysierte Trainer Gerald Scheiblehner, unter dessen Anleitung der GAK weiterhin ungeschlagen ist. Außerdem hielt auch die Heimserie, in Liebenau sind die Rotjacken im Kalenderjahr 2026 weiterhin ohne Niederlage. Auch die Mozartstädter verteidigten ihren Lauf, noch ist Salzburg in dieser Spielzeit unbesiegt.

Natürlich denkt man sich, jetzt sollte mal einer reinfallen — Peter Michorl

Diesmal war es eine Partie, die in beide Richtungen laufen hätte können. Beide Kontrahenten fanden ausreichend Chancen vor. „Wenn eine Mannschaft in Führung gegangen wäre, wäre wahrscheinlich ein Sieg für diese Mannschaft herausgekommen“, unterstrich Scheiblehner. Der GAK trauerte vor allem drei Aluminium-Treffern im zweiten Durchgang hinterher. Erst traf Yannick Oberleitner (46.) per Kopf die Querlatte, in Minute 50 wuchtete Anderson den Ball nach einem Eckball von Peter Michorl an den Querbalken. Aller guten Dinge waren nicht drei, denn auch ein Weitschuss von Jacob Italiano prallte von der Latte zurück.

© APA Gerald Scheiblehner zeigte sich mit dem Auftritt zufrieden

„Das war megaunglücklich. Natürlich denkt man sich, jetzt sollte mal einer reinfallen“, gab Michorl zu. Yannick Oberleitner meinte: „Heute bin ich tatsächlich verzweifelt, denn in der ersten Halbzeit hatte ich auch einen guten Kopfball.“ Michael Sollbauer fand, dass „positiv ärgern“ das richtige Wort sei: „Wichtig ist, dass wir gegen einen sehr guten Gegner zu sehr vielen Möglichkeiten gekommen sind und zu Hause ein intensives, mutiges Spiel abgeliefert haben.“

Gute Paraden von Cican Stankovic

So sehr die Grazer vor allem diesen Chancen nachtrauerten, wussten sie auch, dass Salzburg genauso ein Treffer gelingen hätte können. Sowohl bei einem Freistoß von Jesper Lindström (7.), als auch beim Matchball von Haris Tabakovic kurz vor dem Schlusspfiff war Tormann Cican Stankovic mit guten Paraden zur Stelle. In Minute 38 traf Karim Konate die Stange. Nach einem verunglückten Ausflug des ehemaligen Salzburger Schlussmanns war wiederum Sollbauer gegen Yorbe Vertessen zur Stelle. „Ich werde in Zukunft ein Mal pro Woche beim Tormanntraining vorbeischauen“, lachte der Innenverteidiger, wusste aber wie die Kollegen, dass er sich in anderen Situationen bei seinem Torhüter bedanken musste. „Das war ein Megasave von Cican“, strich etwa Michorl die vereitelte Tabakovic-Möglichkeit hervor.

Die Antwort, ob in der Länderspielpause ein weiterer Schritt nach vorne gelungen sein könnte, hat der GAK auf dem Platz gegeben. „Wir haben uns vorgenommen, auch dann nicht von unserer Spielweise abzuweichen, wenn der Ligakrösus kommt“, verdeutlichte Michorl. Nach dem Schlusspfiff durften sich die Spieler von den Anhängern für den Punkt feiern und auf den nächsten Gegner einschwören lassen. Die Brust für das Derby gegen den SK Sturm ist mutmaßlich wieder ein Stück breiter geworden. „Wir wollen zeigen, dass wir auch gegen Sturm bestehen können, auch wenn das ganze Stadion gegen uns sein wird. Aber wir sind gewappnet und werden wieder alles raushauen“, versprach Michorl.