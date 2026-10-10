Neuer Rekord: So viele wie noch nie laufen den Graz-Marathon

Die ersten Bewerbe des Graz-Marathons sind absolviert und am Sonntag findet das Lauffest mit 14.790 Teilnehmenden in der steirischen Landeshauptstadt seinen Höhepunkt.

Es ist liebgewonnene Tradition beim Graz-Marathon, und sie wird Jahr für Jahr gepflegt. Die Profis, die am Sonntag beim Königslauf der Leichtathletik nach dem Sieg trachten, warten im Ziel, um den Bambinis ihre Erinnerungsmedaillen zu überreichen. Die haben sie sich nach den 120 Metern, die sie vor der Oper hinuntertapselten, auch redlich verdient. Drei Jahre alt waren die Jüngsten unter ihnen, und viele, die einst als Bambini gelaufen sind, sind mittlerweile am Sonntag am Start. Und damit tragen auch sie zu einem neuen Teilnehmerrekord bei. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit 14.790 Läuferinnen und Läufern wieder um gut 1000 Anmeldungen mehr haben als im Vorjahr“, sagt OK-Chef Michael Kummerer. Der größte Anteil entfällt auf den Halbmarathon mit 6514 – darunter auch Julia Mayer, Österreichs beste Langstreckenläuferin.

Während den Bambinis die Herzen zuflogen, sorgten die Maskottchen für herzhaftes Gelächter. Auch wenn mit „Pucky“ von den 99ers ein ehemaliger Sieger des flauschigen Wettstreits verletzt absagen musste, war das Rennen ein echter Hit. „Fritzi“, der schnelle Hecht vom Wörthersee, bezahlte seine Streckenunkenntnis bitter. Der Opernring ist eben nicht der Lendkanal, und in der Haarnadelkurve war er in Führung liegend zu spät dran, verlor Plätze und musste im Schlusssprint den „Sparefroh“ abspurten, um im Fotofinish noch Platz drei zu holen. Der Sieg ging an Titelverteidiger „Hopsi Hopper“ vor „Happy“. Debütant „Koini“ von der Kleinen Zeitung hat sich bei seiner Premiere wacker geschlagen und kam nicht als Letzter ins Ziel.

Nach den Bambinis waren auch die Juniors am Start, und da wurde schon ordentlich gelaufen: Es galt Distanzen von ein bis drei Kilometern zu absolvieren. Ein ganz besonderes Siegerpaar gab es in der Kategorie der 13-Jährigen. Denn es feierten zwei Geschwister den Sieg, und es war ein internationaler obendrein: Florian Zisler lief die drei Kilometer in 10:14 Minuten und gewann die Klasse wie auch seine Schwester Valentina (10:59). Die beiden kommen aus der Nähe von Zürich. „Wir sind gerade bei unserer Oma und unserem Opa auf Besuch, und wir haben die Gelegenheit genutzt, hier am Lauf mitzumachen“, sagt Florian. Konstantin Schwarzl lief in der Kategorie M15 nach drei Runden als Sieger ein: Er lief die drei Kilometer in 8:55 Minuten, mit einer Pace von 2:58 Minuten pro Kilometer, und schlug damit ein schnelleres Tempo an als die kenianischen Profis beim Marathon – die müssen es freilich 42,195 Kilometer lang durchhalten.

© Michl Die Marathon-Favoriten haben den Bambinis die Medaillen überreicht

Fünf Spitzenläufer aus Kenia werden sich wohl den Sieg untereinander ausmachen. „Wir werden versuchen, das Tempo so anzuschlagen, dass wir unter 2:10 Stunden ins Ziel kommen und sich eventuell der Streckenrekord ausgeht“, sagt Rennleiter Anton Wippel, der im Führungsfahrzeug Platz nehmen wird. Neben drei Läufern von „run2gether“, dem auch Rekordhalter Dickson Kiptoo (2:08:28 Stunden im Jahr 2023) angehört, sind noch zwei aus dem Rennstall von Michael Kraus am Start. „Es wird sicher einen Fight zwischen den beiden Rennställen geben“, sagt der Ennstaler, „aber wir werden versuchen, dass wir sie bis Kilometer 30 zusammenhalten. Dann gibt es bestimmt ein ganz spannendes Finale um den Sieg.“

Beste Grüße an jeden einzelnen Teilnehmenden bestellt unterdessen Julius Holzner. „Ich wünsche allen ein gutes Gelingen und vor allem viel Freude beim Lauf.“ Jahrelang hatte er die Ehre, als ältester Teilnehmer diverse Distanzen beim Graz-Marathon zu bestreiten. „Ich bewege mich täglich, aber altersbedingt laufe ich keine Bewerbe mehr“, sagt er mit stolzen 94 Jahren. Eine lange Anreise hatte auch Stefan Mali. Er ist in vier Tagen über insgesamt 200 Kilometer von Stadl an der Mur bis zur Marathon-Messe im Citypark gelaufen und hat sich dort die Startnummer abgeholt. Eine Schwellung des Fußes hat ihn ab dem zweiten Abend geplagt. „Ich habe gewusst, dass ich es schaffe, wenn ich den dritten Tag nur irgendwie überstehe, und dann war es einfach nur unglaublich, nach Graz zu kommen. Das hat sich richtig gut angefühlt“, sagt der Scheiflinger, „ich denke, ich würde es wieder machen.“ Er wird seine unglaubliche Reise heute mit dem Marathon abschließen.