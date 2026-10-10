Bremsversagen eines Güterzuges auf dem Weg nach Rijeka führte zur Entgleisung. Lokführer blieb unverletzt, der Zugverkehr wurde eingestellt.

Samstagvormittag gegen 9 Uhr kam es zu einem schweren Zugunglück in Kroatien. Ein mit Getreide beladener Güterzug entgleiste auf dem Weg von Zagreb nach Rijeka. Laut der staatlichen kroatischen Bahn, HŽ Infrastruktura, meldete der Lokführer bereits vor der Entgleisung, dass die Bremsen des Zuges versagt hätten und er nicht anhalten könne.

Infolgedessen sprang der Zug aus den Gleisen und kippte. Elf Waggons des Güterzuges rutschten einen steilen Abhang hinab. Wie durch ein Wunder blieben die Lokomotive und zwei weitere Waggons stehen. Der Lokführer blieb unverletzt. Es entstand erheblicher Schaden, der Zugverkehr ist auf der Strecke eingestellt.

Wie kroatische Medien berichten, sei es nicht der einzige Zwischenfall, der im kroatischen Bahnnetz im heurigen Jahr passiert ist. Vor genau zwei Monaten, im August, wurden bei einer Kollision zwischen einem Personen- und einem Güterzug bei Bjelovar 25 Menschen verletzt. Nur einen Tag später überfuhr ein Güterzug ein Haltesignal am Bahnhof Škrljevo bei Rijeka. Nur knapp entging man erneut einer Kollision zwischen einem Güter- und einem Personenzug.