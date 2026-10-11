Gewalttat an Kärntner See: Ermittlung gegen Polizisten eingestellt

Kärntner (19) wurde im Vorjahr am Forstsee von einem Unbekannten schwer verletzt. Angreifer soll ein deutscher Polizist sein. Doch der hat ein Alibi.

Hier am Forstsee in der Gemeinde Techelsberg ist es am 8. August 2025 zu dem Angriff gekommen

Die brutale Attacke auf einen jungen Kärntner am Forstsee in der Gemeinde Techelsberg bleibt weiter unaufgeklärt. Jetzt wurde das Ermittlungsverfahren gegen den bisherigen Hauptverdächtigen – er soll laut Opfer Nico heißen – eingestellt, bestätigt Markus Kitz, Sprecher der Staatsanwaltschaft (StA) Klagenfurt.

Der Mann, ein deutscher Staatsbürger, hat ein Alibi und war zur Tatzeit – am Abend des 8. August 2025 – nachweislich in seinem Heimatland. Er hat sich mit seiner Lebensgefährtin in einer Wellness-Anlage in Deutschland aufgehalten. „Auch die Auswertung der Mobilgeräte weist keinen Aufenthalt in Österreich aus“, sagt Kitz. Weil es bislang keine neuen Spuren und Hinweise gibt, wurde auch das Ermittlungsverfahren gegen unbekannte Täter abgebrochen.

Opfer beantragte Fortführung

Doch das will das Opfer, ein heute 19-jähriger Mann, nicht hinnehmen und hat über seinen Anwalt einen Antrag auf Fortführung des Verfahrens eingebracht. Ob diesem stattgegeben wird oder nicht, entscheidet ein sogenannter Drei-Richter-Senat am Landesgericht Klagenfurt.

Sowohl der 19-Jährige als auch seine Freundin (heute 18) haben den verdächtigen Deutschen auf Fotos als jenen „Nico“ wiedererkannt, der sie angegriffen hat. Brisant: Bei dem Deutschen soll es sich um einen Polizisten handeln. Doch die Spur zu ihm hat sich letztlich als nicht nachweisbar herausgestellt.

Von Felsen gestürzt

Zu der folgenschweren Tat ist es am Freitag, dem 8. August 2025, gegen 22 Uhr gekommen: Ein Mann namens Nico hat den Kärntner nach einem verbalen Streit angegriffen und von einem etwa vier Meter hohen Felsen gestoßen. Der Jugendliche erlitt dabei schwere Verletzungen. Seine Freundin alarmierte die Einsatzkräfte, der unbekannte Täter flüchtete, ohne seinem Opfer zu helfen.

Der Angreifer soll zwischen 30 und 35 Jahre alt sein, dunkle Haare und einen Vollbart sowie einen kräftigen Körperbau haben. Laut Aussagen des Opfers und seiner Freundin habe er Hochdeutsch gesprochen und wurde von einer Frau mit einem kleinen Kind begleitet. Er sei mit einem schwarzen Mercedes-SUV mit deutschem Kennzeichen davongefahren.

Buchungssysteme durchforstet

Aufgrund dieser und weiterer Angaben wurden die Buchungssysteme dutzender Beherbergungsbetriebe in Kärnten, mit Fokus auf die Wörthersee-Region, durchforstet. So sind die Ermittler auf den Deutschen gekommen. Doch die Spur erwies sich letztlich als falsch.