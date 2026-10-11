Stürmerfabrik Wolfsberg! Auch Vrioni kann noch gutes Geld bringen

Der WAC gastiert heute (14.30 Uhr, Sky) in Altach, Giacomo Vrioni gibt sein Comeback. Der Ex-Torschützenkönig tritt im Lavanttal in große Fußstapfen.

Endlich ist der Torgarant wieder fit. Aufatmen beim WAC über die Tatsache, dass Giacomo Vrioni nach seinem Muskelfaserriss wieder mitwirken kann. Immerhin zeichnet der Italo-Albaner für sechs Tore und eine Vorlage in sieben Pflichtspielen verantwortlich. Vier der erst sieben Bundesligatreffer der Kärntner gehen auf sein Konto. Zwar ist Vrioni, der 2022 als Spieler der WSG Tirol und von Trainer Thomas Silberberger gemeinsam mit Karim Adeyemi (damals Salzburg, heute FC Barcelona) mit 19 Treffern Bundesliga-Torschützenkönig wurde, „schon“ 27 Jahre alt, gelingt ihm aber wieder eine Fabelsaison, sind hohe Ablösen nicht ausgeschlossen.

© Gepa Shon Weissman war beim WAC nicht aufzuhalten

Vrioni tritt als Sturmtank Nummer eins bei den Wölfen in prominente Fußstapfen. Denn der WAC machte schon mit einigen Stürmern gutes Geld. Los ging alles 2019, als der WAC einen gewissen Shon Weissman verpflichtete. Was danach passierte, weiß man schon. 2020 holte er die Krone als Liga-Toptorjäger mit 30 Volltreffern, wettbewerbsübergreifend waren es sogar 37. Die logische Folge: Vier Millionen Euro für den WAC und ein Weissman-Wechsel in „La Liga“ zu Valladolid. Nachdem eine schon fast fixe Rückkehr im Sommer vom BW Linz scheiterte, kickt er mittlerweile in seiner israelischen Heimat bei Beitar Jerusalem.

Mohamed Bamba, die „Granate“

Weissmans israelischer Nachfolger war 2021 Tai Baribo, der in zwei Bundesliga-Saisons 28 Tore erzielte und für knapp eineinhalb Millionen in die MLS wechselte. Vergangenen Winter wechselte er dort übrigens von Philadelphia zu D.C. United. Nur ein halbes Jahr lang spielte es in Kärnten die Torhymne „La Bamba“. Immer dann, wenn Mohamed Bamba vor dem Gehäuse des Gegners zuschlug. In 15 Ligaspielen schoss der ebenfalls aus Israel geholte Ivorer sechs Tore, bereitete drei vor. „Eine Granate, den musste ich unbedingt haben“, gab der damalige Coach Manfred Schmid später zu Protokoll. 2023 holte Schmid Bamba, im Jänner 2024 schlug Lorient aus Frankreich für satte fünf Millionen zu. 34 Erstigapartien hat er seither gesammelt, davon neun Tore und fünf Assists.

© Gepa Mohamed Bamba war nur kurz da und dennoch Fan-Liebling sowie Rekordverkauf

Mit seiner bisherigen Trefferquote macht Vrioni seiner Position alle Ehre, will am besten gleich beim Comeback in Altach nachlegen. „Von Spiel zu Spiel. Immer besser werden“, sagt er selbst über seine Saisonziele. Und: „Ich will mich auch für Albaniens Nationalteam mit guten Leistungen wieder bewerben.“

Juwel in der Hinterhand: Kojzek performt in Serbien

Übrigens: Mit U21-Teamspieler Erik Kojzek hat der WAC noch einen Stürmer in der Hinterhand, der aktuell an Partizan Belgrad verliehen ist (Kaufoption: 2 Mio. Euro). In Serbiens erster Liga traf er bislang dreimal und legte zwei Tore in acht Spielen auf. In der Conference-League-Quali gab‘s zwei Tore und eine Vorlage in sechs Partien.