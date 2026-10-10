Koralmbahn lahmgelegt: Kommen Täter ohne Strafe davon?

Nach Wahnsinnsfahrt auf einem ICE-Zug sind die Ermittlungen gegen zwei Männer im Finale. Ob es eine Anklage wegen fahrlässiger Gemeingefährdung gibt, ist offen.

Knapp drei Monate nach der lebensgefährlichen Fahrt auf einem ICE-Zug sind die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft (StA) Klagenfurt im Finale, wie Behördensprecher Markus Kitz bestätigt: „Die Enderledigung ist derzeit in Arbeit.“

Wie berichtet, sind am 21. Juli drei damals Unbekannte auf den vom Bahnhof Kühnsdorf-Klopeiner See nach einem Stopp anfahrenden ICE 117 gesprungen. Während der Fahrt – Züge sind in diesem Abschnitt der Koralmbahn mit bis zu 200 km/h unterwegs – versteckten sie sich in Nischen an der Außenseite des Zuges. Wartende Fahrgäste, die den Vorfall mitbekommen haben, alarmierten die Polizei und die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB).

Stopp im Tunnel

Der ICE musste etwa bei der Hälfte des rund 32,9 Kilometer langen Koralmtunnels einen Stopp einlegen. Der Tunnel wurde ebenso wie die Strecke zwischen Klagenfurt und Graz in beide Richtungen gesperrt. Zwei der sogenannten Train-Surfer wurden von ÖBB-Mitarbeitern gefasst und mit einem Rettungszug aus dem Tunnel gefahren. Doch bevor sie in St. Paul an die Polizei übergeben werden konnten, gelang den Jugendlichen vorübergehend die Flucht. Weil ihre Personalien bekannt waren, konnten sie rasch ausgeforscht werden.

Was sind Train-Surfer? Als Train-Surfer oder Zug-Surfer werden Personen bezeichnet, die unerlaubt und unter Lebensgefahr auf der Außenseite von fahrenden Zügen oder U-Bahnen mitfahren. Sie klettern etwa auf Dächer von Zügen, fahren zwischen Waggons oder, wie im aktuellen Fall, in Nischen an der Außenseite von Zügen mit. Erklärungsversuche, warum man so etwas tut, lesen Sie hier. Die ÖBB verweisen darauf, dass es sich um eine lebensgefährliche Aktion handelt: „Die tonnenschweren Züge werden mit hohen Geschwindigkeiten bewegt, es wird mit einer Spannung von 15.000 Volt gearbeitet.“ Das unerlaubte Betreten von Bahnanlagen ist strengstens verboten und lebensgefährlich, so die ÖBB. „Für derartige Aktionen gibt es eine Nulltoleranz und ausnahmslos alle Fälle werden zur Anzeige gebracht.“

Keine Spur von „Chris“

Seitdem wird gegen die drei Personen ermittelt: Bei den zwei namentlich bekannten jungen Männern handelt es sich um einen Österreicher (19), der in Wien lebt, und um einen 18 Jahre alten polnischen Staatsbürger. Er wohnt in Niederösterreich. Der dritte Beteiligte ist nach wie vor flüchtig. Von ihm wissen die Ermittler nur, dass er sich „Chris“ nennt. Die beiden anderen Beschuldigten verweigern jede Auskunft zu ihrem Freund.

Ermittelt wird „nur“ wegen Verdachts der fahrlässigen Gemeingefährdung. Und damit beginnt auch das Problem: Denn die Männer haben nach derzeitigem Ermittlungsstand keine Personen außer sich selbst gefährdet – und das zählt strafrechtlich nicht.

Paragraf 177 Das Vergehen der fahrlässigen Gemeingefährdung ist in Paragraf 177 des Strafgesetzbuches geregelt. Dort steht: Wer (…) fahrlässig eine Gefahr für Leib oder Leben einer größeren Zahl von Menschen oder für fremdes Eigentum in großem Ausmaß herbeiführt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 720 Tagessätzen zu bestrafen. Wer (…) fahrlässig eine Gefahr für Leib oder Leben einer größeren Zahl von Menschen oder für fremdes Eigentum in großem Ausmaß herbeiführt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 720 Tagessätzen zu bestrafen.

Anklage oder nicht?

Dass der Zwischenfall so glimpflich ausgegangen ist und wohl keine Gemeingefährdung vorliegt, liegt vor allem am umsichtigen und korrekten Handeln des Triebfahrzeugführers (Lokführer) und des Zugpersonals des ICE. Weil diese die Train-Surfer, die außen am Zug mitgefahren sind, gar nicht sehen konnten, musste sie erst über Funk von der Leitzentrale über die ungebetenen Passagiere informiert werden.

© Screenshot Einer der Train-Surfer versteckt sich auf dem Dach des ICE-Zuges, der im Koralmtunnel einen Notstopp einlegen musste

Daraufhin hat der Triebfahrzeugführer eine kontrollierte Bremsung eingeleitet und eben keine Notbremsung, bei der eventuell Passagiere verletzten werden konnten. „Er hat sich völlig richtig verhalten“, sagt StA-Sprecher Kitz. Folge in diesem Fall: Keine Verletzten, keine Gemeingefährdung und möglicherweise keine Strafanträge gegen die Train-Surfer? „Eine diesbezügliche Entscheidung ist noch nicht gefallen“, betont Kitz.

Schadenersatzforderungen

Doch selbst bei einer Anklage drohen dem 19- und dem 18-Jährigen nur geringe strafrechtliche Konsequenzen (siehe Factbox). Dennoch könnte es für die beiden teuer werden: Die „ÖBB behalten sich weitere rechtliche Schritte vor“, steht in einer Stellungnahme. Das heißt, Schadenersatzforderungen an die Täter, etwa für Zugausfälle als Folge der mehr als dreistündigen Streckensperre, sind möglich. Auch die Weitergabe jener Kosten, die die ÖBB ihren Fahrgästen ersetzen müssen. Die Kosten ihres Einsatzes werden die Train-Surfer jedenfalls bezahlen müssen, das stellte die Polizei bereits klar.