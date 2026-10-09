Ferlach-Mastermind Patrik Leban: „Irgendwann ist es einfach genug“

Der SC Ferlach empfängt am Samstag (19 Uhr) Krems. Spielertrainer und Lkw-Fahrer Patrik Leban (37) ist Dreh- und Angelpunkt.

Wenn es beim SC Kelag Ferlach darum geht, die Fäden in der Hand zu halten, führt kaum ein Weg an Patrik Leban vorbei. Der Mastermind ist längst mehr als nur eine wichtige Figur im Ferlacher Spiel: Er gibt Tempo und Richtung vor, sucht die Lücken und übernimmt Verantwortung, wenn es darauf ankommt. Als Dreh- und Angelpunkt prägt der 37-Jährige das Spiel des Kärntner Handballklubs wie kaum ein anderer.

Dabei bleibt der Spielertrainer selbst völlig bescheiden. „Das Zusammenspiel mit Miro Barisic und mir ist ideal. Er kümmert sich um die Analysen, wir helfen und unterstützen uns gegenseitig. Ich denke, wir machen gemeinsam einen guten Job und bis jetzt läuft es sportlich wirklich gut. Wir kennen uns als Team schon mehrere Jahre – ein paar Neue stoßen immer wieder dazu. Deshalb ist es wie eine Familie. Jeder sagt offen seine Meinung. Nur mit ehrlicher Kommunikation kann es für mich letztlich funktionieren.“

„Die HLA hat Priorität“

Das Trainergespann setzt auf einige junge, heimische Akteure. Doch so „cool und beeindruckend“ es für die Youngsters ist, heuer auf internationaler Bühne zu performen – hat Leban durchaus seine Bedenken. „Ich kenne diese Doppelbelastung und sie ist nicht immer einfach. Die internationalen Spiele sind ein Geschenk aus dem letzten Jahr und die Jungen wollen da natürlich alles geben. Deshalb habe ich etwas Angst, dass sie danach in der HLA komplett leer sind. Und die HLA hat Priorität.“

© GEPA Ferlach-Coach Miro Barisic hat eine klare Vorstellung

Dementsprechend richtet der flexible Allrounder und Instinkt-Handballer auch eindringliche Worte an den Nachwuchs: „Glaubt mehr an euch. Ihr könnt Fehler machen, das ist normal. Wenn ich Fehler mache, dann könnt ihr das auch. Man muss nur daraus lernen.“ Der Lkw-Fahrer verrät dabei auch, dass seine Zeit auf dem Handball-Parkett langsam zu Ende geht: „Es wird wohl meine letzte Handballsaison sein. Irgendwann ist es genug.“

Bis dahin stehen allerdings noch viele Begegnungen und eine äußerst intensive Saison auf dem Programm. Am Samstag um 19 Uhr gastiert mit Krems der amtierende Cupsieger in der Büchsenmacherstadt – und damit ein Prüfstein. Der Saisonstart der Niederösterreicher verlief zwar nicht nach Wunsch, doch gerade das macht sie gefährlich. Gleichzeitig ist es das erste Aufeinandertreffen beider Teams seit dem legendären Halbfinal-Aufstieg. Ferlach ist weiterhin ungeschlagen und will diese Serie auch vor heimischem Publikum fortsetzen. Danach darf gefeiert werden: Beim traditionellen Oktoberfest sorgt DJ Pope für Stimmung, Weißwurst und Brezen stehen ebenfalls bereit.